«دو» شريك استراتيجي لحملة «وقف الأم» في الإمارات

أعلنت "دو"، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن اختيارها كشريك استراتيجي في حملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، تزامناً مع بداية شهر رمضان المبارك. ويتمثل الهدف الأساسي من الحملة في تكريم الأمهات عبر إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم الجهود الرامية لتعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتسلط حملة "وقف الأم" الضوء على التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدورها الإنساني، واستمرارها في مد يد العون للمجتمعات الأقل حظاً حول العالم. كما تؤكد على تميز الجانب الحضاري للمجتمع الإماراتي والداعم للمبادرات الهادفة لمساعدة الآخرين بناء على مبدأ المساواة دون أي تمييز.



وتؤكد شراكة "دو" مع حملة "وقف الأم" على التزام الشركة بدعم المبادرات الإنسانية والخيرية التي تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى حرصها على المساهمة في الحملات الرمضانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، وتعزيز فرص نجاح هذه المبادرات الرامية للحد من معاناة عشرات الملايين من الأفراد حول العالم، والارتقاء بجودة حياة أبناء المجتمعات الأقل حظاً.

نموذج نبيل

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو): "تعد حملة (وقف الأم)، رسالة عظيمة تطلقها دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العالم، وتحمل في طياتها قيماً أساسية تقوم على مبادئ الخير والتعاطف ومد يد العون للآخرين. ونتشرف بمشاركتنا في هذه المبادرة الاستثنائية لتكريم الأمهات، اللواتي يعتبرن الركائز الرئيسية التي تمنح المجتمع قوته والمصدر الأول لانتشار قيمة اللطف بين أفراده. وقد تمكّنا في إطار هذه الحملة من التعبير عن امتناننا للأمهات وتكريمهن، بالإضافة إلى فرصة المساهمة في تحقيق مستهدفاتها النبيلة وتقديم المساعدة لملايين البشر في المجتمعات الأقل حظاً، عبر الارتقاء بمستواهم التعليمي والمعرفي وتزويدهم بالأدوات الضرورية لمنحهم الأمل بمستقبل أفضل".

وأضاف: "تسعدنا المشاركة للسنة الخامسة على التوالي في الحملات الرمضانية التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية). ما يؤكد التزامنا بالعمل على الارتقاء بجودة حياة الناس وتعزيز مكانتنا في مجالات المسؤولية المجتمعية. كما نلتزم بصفتنا شركة إماراتية رائدة، في الاستثمار بمواردنا وخبراتنا لضمان نجاح حملة (وقف الأم) على أتم وجه، والمساهمة في نشر قيم الخير والعطاء المتجذرة في الثقافة الأصيلة لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجتمعها".

دعم تقني

وتعمل "دو" على توفير الدعم التقني واللوجستي للحملة، والتعريف بها على أوسع نطاق عبر تغيير اسم شبكتها إلى Mothersfund-du، بالإضافة إلى الترويج للحملة على مختلف منصاتها، وإرسال الرسائل النصية القصيرة التي تعرّف بأهداف الحملة وتشجع على المساهمة فيها من خلال التبرع المباشر عبر إرسال رسالة نصية سريعة، الأمر الذي يعزز إقبال الأفراد والشركات والمؤسسات على المساهمة في توفير الفرص التعليمية لملايين البشر حول العالم.

كما أعلنت "دو" عن تخصيص مجموعة حصرية من الأرقام المميزة للهواتف المتحركة ضمن مزاد "أنبل رقم" الخيري الداعم لجهود حملة "وقف الأم" الذي يقام يوم الأحد الموافق 24 مارس الجاري في دبي، إذ تتوفر هذه الأرقام في المزاد الذي يُنظم بالتعاون مع "الإمارات للمزادات" وبمشاركة رجال أعمال وشخصيات داعمة للعمل الخيري والإنساني في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتشمل قائمة الأرقام المميزة: 0587777770، 0587777771، 0587777772، 0587777773، 0587777774، 0587777775، 0587777776، 0587777777، 0587777778، 0587777779.

فرص مستدامة

وتستهدف حملة "وقف الأم"، التي تساهم في تطوير مفهوم الوقف الخيري، التشجيع على تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدور الذي تضطلع به الأم لتوفير مناخ أسري مشجع وداعم لتعليم الأبناء.

كما تسعى الحملة، إلى مساندة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً على نحو مستمر، وذلك من خلال توفير الفرص التعليمية لهم، ما يمنحهم القدرة على تحسين جودة حياتهم، والمساهمة بالتالي في تعزيز استقرارهم وتأهيلهم لدخول أسواق العمل الحالية والمستقبلية.

وتستخدم عائدات حملة "وقف الأم" في تنفيذ مشاريع تعليمية في المجتمعات الأقل حظاً، كما توفر هذه البرامج الأدوات والمهارات اللازمة لملايين الأفراد حول العالم، لتمكينهم من تأسيس حياة مستقلة تصون كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم، وذلك بالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الإنسانية.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات من المؤسسات والأفراد، وذلك عبر 6 قنوات رئيسية في الصندوق الوقفي، وهي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المشاركة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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