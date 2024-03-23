سيدة تفقد يدها ومعصمها بسبب مجفف الشعر

فقدت سيدة أمريكية من ولاية كارولينا الجنوبية يدها اليسرى ومعصمها في حادث غريب أثناء تجفيف شعرها، واضطرت إلى ترك وظيفتها بسبب الإصابة المروعة.

قالت ماري ويلسون في تصريحات تلفزيونية إنها ذهبت إلى حمامها في ليلة 7 فبراير ومعها مجفف الشعر الخاص بها بهدف تجفيف شعرها، إلا أنها فقدت الوعي بطريقة ما أثناء عملية تجفيف شعرها، مرجعة السبب إلى تعرضها لصدمة كهربائية من المجفف.

ووصفت الطريقة التي سقطت بها فوق المجفف، "كان تحتي، وكنت في مكان غريب وملتو وكان المجفف لا يزال قيد التشغيل".

وأضافت أنها ظلت على الأرض لمدة 20 دقيقة تقريبا، وكان مجفف الشعر "ينفخ الهواء الساخن" على يدها، قبل أن يعثر عليها زوجها.

تتذكر ويلسون كيف أن زوجها بدأ بالصراخ قائلاً انظري إلى يدك، غير أني لم أكن أشعر بها أو بأنها جزء من جسدي.

وقالت إنها نُقلت إلى المستشفى، حيث قرر الأطباء أنه يجب بتر يدها اليسرى ومعصمها بسبب الحروق الشديدة وتلف الأعصاب بسبب الحرارة.

وتتعافى ويلسون منذ ذلك الحين من الإصابة ويمكن رؤيتها وهي ترتدي ضمادة بيضاء على طول ذراعها اليسرى. وأوضحت أن مجففات الشعر يجب أن تحتوي على خاصية الإغلاق التلقائي حتى لا يحدث هذا لأي شخص آخر.

وقالت: "ترون ذلك مع أدوات تمليس الشعر والمكواة، فهي تحتوي على لوحة سيراميكية تنطفئ بمجرد وصولها إلى درجة حرارة معينة" مضيفة "لو كان الأمر كذلك في المجفف، فربما لم تكن إصابتي بهذا السوء".

وأشارت إلى أن فقدان يدها اليسرى جعل من الصعب عليها القيام ببعض المهام اليومية، بما في ذلك عملها.

وأوضحت: "أصعب شيء هو عدم قدرتي على القيام بالأشياء البسيطة التي أريد القيام بها، أو أن الأمور تستغرق وقتًا أطول بكثير"، لكنها أضافت أنها لن تدع ما حدث يؤثر على حياتها.

ويمكن لمجفف الشعر المتوسط أن يصل إلى درجات حرارة تصل إلى 150 درجة فهرنهايت، ووفقًا لإدارة سلامة الطفل الأمريكية، فإن التعرض لماء بدرجة حرارة 150 درجة فهرنهايت لمدة ثانيتين فقط يمكن أن يسبب حروقًا من الدرجة الثالثة لدى البالغين.

وذكرت الجمعية الطبية الدنماركية، أن الإصابات المرتبطة بمجفف الشعر شائعة بين الأطفال وتحدث لدى حوالي 5% من جميع الأطفال ونحو نصفهم قبل سن الثالثة.







