مصرف الإمارات الإسلامي يقدم 5 ملايين درهم لحملة «وقف الأم»

قدم مصرف الإمارات الإسلامي، 5 ملايين درهم لدعم حملة "وقف الأم" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً حول العالم.

وتأتي مساهمة مصرف الإمارات الإسلامي في إطار سباق الخير الذي يميز الحملة منذ انطلاقتها حيث تشهد إقبالاً كبيراً من قبل الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم نشر التعليم والمعرفة بين أبناء المجتمعات الأقل حظاً.

إضافة نوعية

وقال هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس إدارة "الإمارات الإسلامي": "تمثل حملة (وقف الأم) إضافة نوعية لمسيرة العمل الخيري والإنساني لدولة الإمارات، لأنها تركز على حشد الجهود من أجل إنشاء صندوق وقفي مخصص للتعليم المستدام، وهذه المبادرة الكريمة فتحت باب المساهمة أمام الجميع من أجل تحقيق غاياتها النبيلة والبر بالأم، وقد أظهر مجتمع دولة الإمارات من خلال تفاعله مع كل مبادرة خيرية أنه نموذج يحتذى به في البذل والتكافل ومساعدة المحتاج".

وأضاف: "إننا فخورون بالتعاون مع مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) عبر المشاركة في هذه الحملة التي تحتفي بعطاء الأمهات، وتعبر مساهمتنا في إنشاء الصندوق الوقفي لتعليم الملايين، عن قناعتنا بأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين واقع المجتمعات إلا من خلال تطوير الواقع التعليمي في تلك المجتمعات وتزويد أبنائها بالإمكانات والأدوات الضرورية لتطوير معارفهم".

مودة وتراحم

وتسعى حملة "وقف الأم" إلى تكريم الأمهات عبر إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ومساعدة المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، وتعزيز استقرارهم وتأهيلهم لأسواق العمل المعاصرة والمستقبلي.

كما تهدف الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، من خلال إنجاز وقف مستدام يضمن توفير فرص للتعليم والتمكين.

وتسعى الحملة إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري، من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، وإعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة العطاء والخير، ويسهم في الجهود العالمية لتعزيز أهداف التنمية المستدامة ودعم استقرار المجتمعات.

قنوات المساهمة

وتواصل حملة "وقف الأم" استقبال المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد 790340003708472909201AE في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي "دو" و"اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن

المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow تحت فئة "التبرعات"، أو من خلال منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood).





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