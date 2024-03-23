جائزة أستراليا الكبرى: فيرستابن ينطلق من المركز الأوّل

سينطلق بطل العالم في آخر ثلاثة مواسم الهولندي ماكس فيرستابن من المركز الأول في جائزة أستراليا الكبرى، المرحلة الثالثة من بطولة العالم للفورمولا واحد، بعد تسجيله أسرع لفة في التجارب الرسمية السبت.

في ظروف غائمة على حلبة ألبرت بارك في ملبورن وأمام 124 ألف متفرّج في رقم قياسي ليوم سبت في أستراليا، تفوّق سائق ريد بول على الإسباني كارلوس ساينس جونيور (فيراري) وزميله المكسيكي سيرخيو بيريس، فيما حل البريطاني لاندو نوريس (ماكلارين) رابعاً.

هيمن فيرستابن على الجولتين الأولى والثانية في البحرين والسعودية، ويسعى في أستراليا لتحقيق فوزه العاشر توالياً لمعادلة رقمه القياسي الذي سجله العام الماضي.

ورفع فيرستابن سلسلة انتصاراته المتتالية التي استهلها في جائزة اليابان الكبرى العام الماضي إلى 9. وفي حال فوزه بجائزة أستراليا، سيعادل رقمه القياسي الشخصي بعشرة انتصارات توالياً سجّله العام الماضي محطّماً الرقم القياسي للألماني سيباستيان فيتل (2013).

قال فيرستابن الذي سينطلق من المركز الأول للمرة الثالثة توالياً وتوّج الموسم الماضي في ملبورن "لم يكن الأمر متوقعاً نوعاً ما اليوم. كانت اللفتان (في الفترة الثالثة) جيدتين جداً".

تابع فيرستابن الذي سينطلق من المركز الاول للمرة الـ35 في مسيرته "نهاية أسبوع مخادعة نوعاً ما، تبدو فيراري سريعة جداً في الخطوط المستقيمة ما يجعل من سباق الغد مثيراً".

وكان فيرستابن (26 عاماً) أكّد نيته البقاء مع الحظيرة النمسوية حتى نهاية عقده حتى 2028، بعد أسابيع من الأزمة التي عصفت بالفريق بسبب مديره كريستيان هورنر الذي اتهم بـ "سلوك غير لائق" تجاه احدى الموظفات قبل أن تتم تبرأته بعد تحقيق داخلي.

وكان فيرستابن لوّح بعد فوزه بسباق السعودية بالرحيل في حال انفصل ريد بول عن المستشار الخاص النمسوي هيلموت ماركو في ظل صراع نفوذ قويّ داخل الادارة.

من جهته، عاد ساينس إلى الحلبات بعد غيابه عن جائزة السعودية الكبرى لخضوعه لجراحة قبل نحو أسبوعين بسبب التهاب الزائدة الدودية، علماً ان البريطاني الشاب أوليفر بيرمان حلّ بدلاً منه في السباق الأخير.

قال ساينس "كان الأسبوعان الماضيان صعبين، أيام كثيرة في السرير بانتظار معرفة ما إذا كنت قادراً على التواجد هنا".

تابع "تحقيق المركز الثاني بعد تصدر (فترة من) التجارب أمر لا يُصدّق".

ولم يتأهل بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون (مرسيدس) إلى الفترة الثالثة من التجارب وسينطلق من المركز الحادي عشر.

- ترتيب العشرة الأوائل في التجارب الرسمية:

1. ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:15.915

2. كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:16.185

3. سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:16.274

4. لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:16.315

5. شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:16.435

6. أوسكار بياستري (أستراليا/ماكلارين) 1:16.572

7. جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:16.724

8. يوكي تسونودا (اليابان/آر بي) 1:16.788

9. لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:17.072

10. فرناندو ألونسو (إسبانيا/أستون مارتن) 1:17.552





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