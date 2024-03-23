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في غياب ميسي.. الأرجنتين تضرب السلفادور بثلاثية نظيفة

3/23/2024 5:17:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)


في غياب ميسي المصاب فاز منتخب الأرجنتين لكرة القدم على منتخب السلفادور 3 / صفر في المباراة الودية التي جمعتهما مساء أمس الجمعة (صباح السبت) في إطار استعداداتهما للمنافسات الدولية المقبلة.

وسجل أهداف المنتخب الأرجنتيني كريستيان روميرو ، وإنزو فرنانديز، وجيوفاني لو سيلسو في الدقائق 16 و42 و52.

ويستعد المنتخب الأرجنتيني لاستكمال مشواره في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث يلتقي مع منتخب تشيلي في سبتمبر المقبل بالجولة السابعة من التصفيات.


فيما يستعد منتخب السلفادور للمشاركة في الجولة الثانية من تصفيات كونكاكاف ( اتحاد كرة القدم لدول أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والبحر الكاريبي) المؤهلة لكأس العالم 2026.

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