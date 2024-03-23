بداية مظفرة لسبالينكا في ميامي المفتوحة للتنس

عادت أرينا سبالينكا المصنفة الثانية عالميا بقوة إلى الملعب لتتغلب على باولا بادوسا 6-4 و6-3 وتبلغ الدور الثالث في بطولة ميامي المفتوحة للتنس بعد أيام فقط من وفاة صديقها السابق كونستانتين كولتسوف.

ومرت لاعبة روسيا البيضاء (25 عاما)، والتي أعفتها القرعة من خوض الدور الأول، بأسبوع حزين وطال انتظارها للعودة للعب بسبب سقوط أمطار غزيرة مما تسبب في تأجيل بداية اللعب لأكثر من ست ساعات.

ورغم أنها لم تكن بالطبع في أفضل حالاتها بدت بطلة أستراليا المفتوحة مرتاحة للعودة أخيرا للملعب لتجهز سريعا على منافستها الإسبانية بعد أن هددت السحب الملبدة بالغيوم مرة أخرى بتوقف اللعب.

وقالت بادوسا "لم أندهش على الإطلاق لأداء سبالينكا.

"إنها امرأة قوية للغاية، وشخصية قوية، يمكنك رؤية ذلك في الملعب. كنت أعلم أنها ستلعب بشكل جيد للغاية وأخبرتها أنني أتمنى لها الأفضل ودعونا نرى ما إذا كان بإمكانها الوصول لأبعد مدى في هذه البطولة".

وأصدرت سبالينكا بيانا مقتضبا يوم الأربعاء الماضي قالت فيه إن "قلبها مكسور" بسبب ""مأساة تفوق التصور" لكنها ظلت بعيدة عن دائرة الضوء.

وكشف هذا البيان أيضا عن انفصالها عن صديقها قبل وفاته.

وأكدت شرطة ميامي ديد يوم الثلاثاء الماضي أنها تلقت بلاغا في اليوم السابق بشأن إلقاء رجل لنفسه من الشرفة. وقالت الشرطة إنه لا توجد شبهة جنائية.

ولعب كولتسوف مع منتخب روسيا البيضاء في الألعاب الشتوية عامي 2002 و2010، وقضى أجزاء من ثلاثة مواسم مع فريق بيتسبرج بنجوينز المنافس في دوري هوكي الجليد الأمريكي بين عامي 2003 و2006.

وكان لنبأ وفاة كولتسوف وقع الصدمة على الأجواء في بطولة ميامي المفتوحة للتنس إذ احتشد زملاء سبالينكا حولها ومن بينهم منافستها بادوسا.

وبقدر ما كانت المباراة عاطفية بالنسبة لسبالينكا فإنها لم تكن أقل عاطفية بالنسبة لبادوسا إذ كانت تواجه منافسة تعتبرها أفضل صديقة لها.

وستلتقي سبالينكا في الدور القادم مع الأوكرانية أنهيلينا كالينينا.

وكانت سبالينكا وبادوسا من بين المباريات القليلة التي انتهت قبل هطول الأمطار مجددا ليتوقف اللعب للمرة الثانية.

وفي منافسات الرجال، حقق التشيكي توماش ماتشاك مفاجأة بفوزه على أندريه روبليف المصنف الخامس 6-4 و6-4، لينهي سلسلة انتصارات اللاعب الروسي المتتالية في الدور الأول في 11 مباراة.

وفي منافسات السيدات الأخرى، تأهلت الأمريكية كوكو جوف المصنفة الثالثة إلى الدور الثالث بفوزها 6-1 و6-2 على الأرجنتينية ناديا بودوروسكا المتأهلة من التصفيات.

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