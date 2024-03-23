المنتخب الجزائري يبدأ عهدا جديدا مع بيتكوفيتش

(MENAFN
- Al-Bayan)
حقق المنتخب الجزائري انتصارا معنويا مهما في أول ظهور للمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش مع الفريق في فوز قاتل 3-2 على ضيفه منتخب بوليفيا على ملعب نيلسون مانديلا.
وتأتي المباراة ضمن بطولة ودية دولية تحتضنها الجزائر برعاية الاتحاد الدولي )الفيفا) بمشاركة منتخب أندورا وجنوب أفريقيا أيضا.
دخل المنتخب الجزائري المباراة بقوة وافتتح التسجيل عن طريق أمين جويري في الدقيقة 43 بعد عمل رائع من العائد ياسين براهيمي.
وعاد منتخب بوليفيا بقوة في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 47 عن طريق ألجارناز كارميلو بعد خطأ فادح من المدافع عيسى ماندي في إبعاد الكرة.
وأضاف منتخب بوليفيا الهدف الثاني بعدما تصدى الحارس أنتوني مانديرا للكرة في البداية لتعود إلى خوسيه ساجريدو في الدقيقة 70. لكن المنتخب الجزائري عاد بقوة في العشر دقائق الأخيرة وأدرك التعادل في البداية عن طريق ياسين بن زية في الدقيقة 79 بتسديدة. وجاء الهدف الثالث عن طريق ماندي الذي أصلح خطأه في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عمل رائع من أحمد قندوسي. وهذا أول انتصار للفريق بقيادة بيتكوفيتش الذي حل محل جمال بلماضي الذي رحل عقب الخروج المخيب من كأس أمم أفريقيا الأخيرة في ساحل العاج.
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