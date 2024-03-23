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المنتخب الجزائري يبدأ عهدا جديدا مع بيتكوفيتش

3/23/2024 5:17:36 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حقق المنتخب الجزائري انتصارا معنويا مهما في أول ظهور للمدرب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش مع الفريق في فوز قاتل 3-2 على ضيفه منتخب بوليفيا على ملعب نيلسون مانديلا.

وتأتي المباراة ضمن بطولة ودية دولية تحتضنها الجزائر برعاية الاتحاد الدولي‭ )‬الفيفا) بمشاركة منتخب أندورا وجنوب أفريقيا أيضا.

دخل المنتخب الجزائري المباراة بقوة وافتتح التسجيل عن طريق أمين جويري في الدقيقة 43 بعد عمل رائع من العائد ياسين براهيمي.

وعاد منتخب بوليفيا بقوة في الشوط الثاني وأدرك التعادل في الدقيقة 47 عن طريق ألجارناز كارميلو بعد خطأ فادح من المدافع عيسى ماندي في إبعاد الكرة.

وأضاف منتخب بوليفيا الهدف الثاني بعدما تصدى الحارس أنتوني مانديرا للكرة في البداية لتعود إلى خوسيه ساجريدو في الدقيقة 70. لكن المنتخب الجزائري عاد بقوة في العشر دقائق الأخيرة وأدرك التعادل في البداية عن طريق ياسين بن زية في الدقيقة 79 بتسديدة. وجاء الهدف الثالث عن طريق ماندي الذي أصلح خطأه في الوقت المحتسب بدل الضائع بعد عمل رائع من أحمد قندوسي. وهذا أول انتصار للفريق بقيادة بيتكوفيتش الذي حل محل جمال بلماضي الذي رحل عقب الخروج المخيب من كأس أمم أفريقيا الأخيرة في ساحل العاج.

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