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اعتقال شخصين يشتبه بضلوعهما في الهجوم قرب موسكو

3/23/2024 5:17:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن ألكسندر خينشتين العضو في مجلس النواب الروسي على تليغرام اليوم السبت أن اثنين من المشتبه ضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.

وقال إن مشتبها بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.

فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة نيران أسلحة آلية على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة 145 آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.


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