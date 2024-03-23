اعتقال شخصين يشتبه بضلوعهما في الهجوم قرب موسكو

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن ألكسندر خينشتين العضو في مجلس النواب الروسي على تليغرام اليوم السبت أن اثنين من المشتبه ضلوعهم في تنفيذ هجوم قرب موسكو أسفر عن سقوط قتلى ومصابين تم اعتقالهما في منطقة بريانسك الروسية بعد مطاردة بالسيارات.
وقال إن مشتبها بهم آخرين فروا على الأقدام إلى غابة قريبة.
فتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة نيران أسلحة آلية على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أمس الجمعة، مما أسفر عن مقتل 60 شخصا على الأقل وإصابة 145 آخرين. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.
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