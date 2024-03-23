التعمري ميسي الأردن يتفوق على مبابي في الدوري الفرنسي

بعد احتلاله المركز السادس في ديسمبر بسرعة قصوى بلغت 36.07 كيلومترا في الساعة، لم يظهر مبابي مهاجم باريس سان جيرمان بين أسرع 10 لاعبين في الدوري، في حين ظهر الدولي الأردني موسى التعمري "ميسي الأردن" بين الخمسة الأوائل بسرعة 36.31 كيلومترا في الساعة.

وذلك بحسب بيان صادر عن

رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم أوضحت فيه ترتيب أسرع 10 لاعبين في دوري الدرجة الأولى بعد انقضاء 26 جولة من البطولة، ولم تتضمن القائمة مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

وجاءت قائمة أسرع اللاعبين بناء على أعلى سرعة مسجلة في الجولات الماضية من الدوري الفرنسي، ويحتل الكاميروني فارس بيمي مومبانيا لاعب أولمبيك مارسيليا الصدارة يليه لاعبان من فريق بريست وهي على النحو التالي :

1.

الكاميروني فارس مومبانيا (أولمبيك مارسيليا): 36.37 كيلومترا في الساعة.

2.

الفرنسي ماتياس بيريرا لاج (بريست): 36.35 كيلومترا في الساعة.

3.

الفرنسي رومان ديل كاستيلو (بريست): 36.32 كيلومترا في الساعة.

4.

الفرنسي آندي بيلمارد (كليرمون): 36.31 كيلومترا في الساعة.

5.

الأردني موسى التعمري (مونبيلييه): 36.31 كيلومترا في الساعة.

6.

النرويجي وارن كامانزي (تولوز): 36.20 كيلومترا في الساعة.

7.

الكاميروني إنزو شاتو (مونبيلييه): 36.17 كيلومترا في الساعة.

8.

الفرنسي آلان فيرجينيوس (كليرمون): 36.12 كيلومترا في الساعة.

9.

الفرنسي جوناثان كلاوس (أولمبيك مارسيليا): 36.11 كيلومترا في الساعة.

10.

الغابوني شافي بابيكا (تولوز): 36.08 كيلومترا في الساعة.





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