5 عادات يومية تعرضك لخطر الإصابة بقرحة المعدة

قرحة المعدة، والمعروفة أيضًا باسم القرحة الهضمية، هي تقرحات مؤلمة تتطور في بطانة المعدة أو الأمعاء الدقيقة، ويمكن أن تساهم الالتهابات البكتيرية والاستخدام طويل الأمد للأدوية المضادة للالتهابات غير الستيرويدية (NSAIDs) وتعاطي الكحول والتدخين في ظهور هذه الأعراض.



تتشكل القرحة الهضمية في كثير من الأحيان في الاثني عشر أو المسار الوقائي للمعدة. ومع ذلك، فإن بعض العادات اليومية يمكن أن تزيد من فرصة الإصابة بقرحة المعدة.

هناك خمس عادات يومية يجب على الناس معرفتها لحماية صحة الجهاز الهضمي:

ــ تخطي وجبات الطعام يمكن أن يعطل التوازن الدقيق لإفراز حمض المعدة والعمليات الهضمية في المعدة، حيث يؤدي تفويت الوجبات إلى بقاء المعدة فارغة لفترات أطول، ما يؤدي إلى إنتاج المعدة للكثير من الحمض، هذه الحموضة المتزايدة لديها القدرة على إتلاف البطانة المخاطية الواقية للمعدة، مما يزيد من احتمالية تكون القرحة. لذا يجب أن تكون هناك أوقات منتظمة لتناول الوجبات.

ــ يقول الدكتور مانجيش بوركار، استشاري أمراض الجهاز الهضمي الطبي، مستشفى مانيبال، خارادي، بيون في الهند: "في حين أن الأطعمة الحارة يمكن أن تحسن نكهة الطعام، إلا أنها يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تفاقم مشاكل المعدة أو حتى التسبب في القرحة، الأطعمة الحارة يمكن أن تسبب الألم لأنها تحتوي على مواد مثل الكابسيسين، والتي يمكن أن تهيج بطانة المعدة وتشجعها على إنتاج المزيد من الحمض، لذا يجب عليك تناول كميات أقل من الطعام الحار إذا كنت عرضة لمشاكل في المعدة أو كان لديك تاريخ مرضي مع القرحة، وهذا يقلل من فرصة زيادة الأعراض".

ــ يعتمد الكثير من الناس على القهوة في فترة الصباح أو لإبقائهم منتبهين أثناء العمل، غير أن تناول الكثير من الكافيين – الموجود في الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة وبعض الأدوية – يمكن أن يتسبب في إنتاج المعدة لمستويات أعلى من الحمض ما يؤدي إلى تضرر البطانة الواقية للمعدة بسبب هذا الحمض الزائد، ويزيد من خطر القرحة، يمكن أن يساعد اختيار المشروبات منزوعة الكافيين وتقليل تناول الكافيين في تقليل هذا الخطر.

ــ رغم أن التوتر جزء طبيعي من الحياة الحديثة، إلا أنه يمكن أن يكون له آثار سلبية على الأمعاء ومشاكل الصحة البدنية الأخرى. يؤدي التوتر إلى إطلاق الجسم المزيد من الكورتيزول، وهو الهرمون الذي يمكن أن يضعف بطانة المعدة ويسبب زيادة في إفراز حمض المعدة، كما يمكن أن يؤدي الإجهاد لفترات طويلة إلى تآكل الطبقة الواقية للمعدة، ما يزيد من خطر الإصابة بالقرحة، يمكن أن تساعد تمارين التنفس العميق والتأمل وغيرها من أساليب تقليل التوتر، في الحفاظ على صحة المعدة.

ــ يؤثر التدخين بشكل سيء على الأمعاء وكذلك على الرئتين ونظام القلب والأوعية الدموية، وبسبب المركبات الموجودة في دخان التبغ، قد تصبح بطانة المعدة أقل مقاومة للآثار الضارة لحمض المعدة. كما أن التدخين يقلل من تدفق الدم إلى المعدة، مما قد يعيق عمليات الشفاء. ولذلك فإن المدخنين لديهم فرصة أكبر للإصابة بقرحة المعدة من غير المدخنين. لتقليل خطر الإصابة بالقرحة وتعزيز الصحة العامة، من الضروري الإقلاع عن التدخين.

يمكن للناس اتخاذ تدابير استباقية لحماية صحة الجهاز الهضمي وتقليل فرص الإصابة بقرحة المعدة من خلال معالجة عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل أنماط الأكل غير المنتظمة، واستهلاك الأطعمة المهيجة، والإفراط في تناول الكافيين، والإجهاد المزمن، وتعاطي التبغ.





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