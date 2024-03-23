قبل مواجهة البرازيل.. تكهنات غريبة تثير غضب ساوثجيت مدرب إنجلترا

‬قال جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا إن التقارير التي تربطه بتدريب مانشستر يونايتد غير محترمة تماما وأنه لن يتخذ قرارا بشأن مستقبله إلا بعد بطولة أوروبا لكرة القدم.

ولم يوافق ساوثجيت بعد على تمديد عقده قبل بطولة أوروبا، والتي ستكون رابع بطولة كبرى له مع منتخب إنجلترا. ويستمر عقده الحالي حتى نهاية عام 2024.

وقال ساوثجيت للصحفيين أمس الجمعة قبل مباراة إنجلترا الودية ضد البرازيل "تركيزي منصب على بطولة أوروبا. إذا فعلنا شيئا ما، أبرمنا عقدا هنا (مع إنجلترا) من قبل، فسيقول الجميع ‭'‬لماذا توقع عقدا قبل بطولة أوروبا حيث يتعين عليك إثبات نفسك؟‭'‬.

"بالتأكيد لن أتحدث إلى أي شخص آخر قبل ذلك. لم أفعل ذلك مطلقا. لقد قضيت ثماني سنوات في منصبي. لن أستمتع بالتحدث إلى أي شخص آخر عندما أكون مرتبطا بعقد".

وقالت تقارير في وسائل إعلام بريطانية إن ساوثجيت (53 عاما) بين أبرز مرشحي المالك المشارك ليونايتد جيم راتكليف ليحل محل إريك تن هاج إذا انفصل المدرب الهولندي عن نادي أولد ترافورد، الذي يحتل المركز السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف ساوثجيت "هناك شيئان من وجهة نظري. الأول هو أنني مدرب إنجلترا. لدي مهمة واحدة: محاولة النجاح في بطولة أوروبا. ومن الواضح أنه قبل ذلك، هناك مباراتان مهمتان هذا الأسبوع.

"الشيء الثاني هو أن يونايتد لديه مدرب. إنه أمر غير محترم تماما عندما تكون هناك أي تكهنات حول مدرب حالي لأي فريق.

"أنا رئيس رابطة مدربي الدوري الممتاز لذلك ليس لدي أي وقت لهذه النوعية من الأشياء حقا".

وتستضيف إنجلترا منتخب البرازيل في وقت لاحق اليوم السبت وبلجيكا يوم الثلاثاء على استاد ويمبلي.

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