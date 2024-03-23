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روسيا...القبض على 11 شخصاً على خلفية الهجوم على كروكوس سيتى

3/23/2024 5:17:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين اليوم السبت أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".

وقالت إن أربعة منهم ضالعون في الهجوم على نحو مباشر.

ونقلت الوكالة عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.


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