روسيا...القبض على 11 شخصاً على خلفية الهجوم على كروكوس سيتى

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن الكرملين اليوم السبت أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".
وقالت إن أربعة منهم ضالعون في الهجوم على نحو مباشر.
ونقلت الوكالة عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.
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