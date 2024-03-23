ارتفاع حصيلة الهجوم في موسكو إلى 93 قتيلاً

أعلنت لجنة التحقيقات الروسية اليوم السبت نقلا عن بيانات أولية إن ما لا يقل عن 93 قتلوا في هجوم أمس الجمعة قرب موسكو، ونبهت إلى أن من المتوقع زيادة عدد القتلى.

وفتح مسلحون يرتدون ملابس مموهة نيران أسلحة آلية على الجمهور في قاعة للحفلات الموسيقية قرب موسكو أمس الجمعة في هجوم أعلن تنظيم داعش المسؤولية عنه.

وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء قد أعلنت نقلاً عن الكرملين اليوم السبت أن جهاز الأمن الاتحادي الروسي أبلغ الرئيس فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصا من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي".

وقالت إن أربعة منهم ضالعون في الهجوم على نحو مباشر.

ونقلت الوكالة عن الكرملين القول إن العمل جار لرصد المزيد من المتواطئين.





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