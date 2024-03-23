البرلمان العربي يدين استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN- أدان البرلمان العربي، بشدة قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض التوسع الاستعماري.

وقال البرلمان في بيان، اليوم السبت، إن استمرار سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.

وأضاف أن مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حدا لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب.

ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع التوسع الاستعماري، لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الإستقرار.