البرلمان العربي يدين استيلاء الاحتلال على آلاف الدونمات في الأغوار الشمالية

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN- أدان البرلمان العربي، بشدة قرار الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، الاستيلاء على 8 آلاف دونم في الأغوار الشمالية بغرض التوسع الاستعماري.
وقال البرلمان في بيان، اليوم السبت، إن استمرار سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستعمرات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، ما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية.
وأضاف أن مفاوضات وقف العدوان وحرب الإبادة على قطاع غزة، يجب أن يواكبها وقف لجميع أنواع العدوان الإسرائيلي على الأرض والإنسان الفلسطيني، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته، واتخاذ موقف يضع حدا لانتهاكات الاحتلال، ويمنع مثل هذه الخطوات الاستفزازية، ويوقف القرارات أحادية الجانب.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع للإرادة الدولية، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع التوسع الاستعماري، لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الإستقرار.
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