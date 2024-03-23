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مصرع مواطن في حادث سير بنابلس

3/23/2024 5:08:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- لقي مواطن، اليوم السبت، مصرعه إثر حادث سير وقع في مدينة نابلس.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، إن مواطنا (53 عاما)، لقي مصرعه إثر حادث سير ذاتي في نابلس، وباشرت شرطة المرور بالتحقيق للوقوف على ملابساته.


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