مصرع مواطن في حادث سير بنابلس
التاريخ
3/23/2024 5:08:47 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- لقي مواطن، اليوم السبت، مصرعه إثر حادث سير وقع في مدينة نابلس.
وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ، إن مواطنا (53 عاما)، لقي مصرعه إثر حادث سير ذاتي في نابلس، وباشرت شرطة المرور بالتحقيق للوقوف على ملابساته.
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