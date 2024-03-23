الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

(MENAFN
- Palestine News Network )
محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات بمناطق عدة في الضفة الغربية.
ففي رام الله؛ اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية قرية دير ابزيغ غرب رام الله وداهمت منزل الشهيد مجاهد بركات منصور وعاثت فيه خرابًا، ووضعت علامات وإشارات على جدرانه وأخذت قياساته تمهيدًا لتفجيره قبل انسحابها منه.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز خلال عملية الاقتحام، في حين تصدى عشرات الشبان للقوات المقتحمة بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية باتجاهها.
كما اقتحمت قرابة 13 آلية عسكرية إسرائيلية قرية كفر نعمة المحاذية لدير ابزيغ، وداهمت عدة منازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها، واعتقلت شابا عقب الاعتداء عليه، فيما عرقلت عمل مركبة الإسعاف ومنعتها من الدخول إلى البلدة.
وداهمت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، واقتحمت عددا من المنازل.
وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار قرب مستوطنة "بيت إيل" شمالي مدينة البيرة، وشاهدوا حركة وتجمعات لآليات الاحتلال في المكان.
وفي نابلس، عدة مركبات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس، عبر الشارع الالتفافي قرب بلدة زواتا غربي المدينة.
كما اقتحمت، صباح اليوم، منطقة الضاحية شرقي مدينة نابلس، واعتقلت المواطن وليد العديلي بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته.
وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال حي ضاحية ذنابة في الجهة الشرقية من المدينة، بالإضافة لبلدات: عنبتا وكفر اللبد شرقي طولكرم، وقفين شمالًا.
واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة وصليات الرصاص أثناء اقتحامها ضاحية ذنابة شرق طولكرم.
كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال بلدة قفين شمالي المدينة، وفجروا عبوات ناسف بآليات الاحتلال، وسط سماع أصوات صراخ الجنود، حسب ما أفاد به شهود عيان.
وتمركزت قوات الاحتلال على أطراف مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم، لا سيما في محيط جبلي الصالحين والنصر؛ واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين الشبان المقاوم وقوات الاحتلال.
وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في منطقة الظهر لشاب في الـ 17 من عمره، خلال المواجهات في بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم.
واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر صهيب أبو سعده واعتدت عليه دون اعتقاله، وخرّبت في منزله وفتشته ودمرت محتوياته.
وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال مدينة
بيت لحم و اعتقلت الشاب صدام عباس صدوق، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه .
وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينه يطا جنوب الخليل، ودفعت لاحقا بتعزيزات عسكرية من مدخلها الشرقي "مدخل خلة المي"، وداهمت منزل المواطن سلمان أبو تحفة وعاثت فيه خرابا.
كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب الخليل، واقتحمت مدينة دورا، وقرية دير العسل الفوقا غرب مدينة دورا جنوب الخليل.
واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وبلدة تفوح غربا.
وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس المحتلة.
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