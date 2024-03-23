الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات بمناطق متفرقة من الضفة الغربية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، حملة مداهمات واعتقالات بمناطق عدة في الضفة الغربية.

ففي رام الله؛ اقتحمت قوة عسكرية إسرائيلية قرية دير ابزيغ غرب رام الله وداهمت منزل الشهيد مجاهد بركات منصور وعاثت فيه خرابًا، ووضعت علامات وإشارات على جدرانه وأخذت قياساته تمهيدًا لتفجيره قبل انسحابها منه.

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز خلال عملية الاقتحام، في حين تصدى عشرات الشبان للقوات المقتحمة بإلقاء الحجارة وإطلاق الألعاب النارية باتجاهها.

كما اقتحمت قرابة 13 آلية عسكرية إسرائيلية قرية كفر نعمة المحاذية لدير ابزيغ، وداهمت عدة منازل وفتشتها وخرّبت في محتوياتها، واعتقلت شابا عقب الاعتداء عليه، فيما عرقلت عمل مركبة الإسعاف ومنعتها من الدخول إلى البلدة.

وداهمت عدة آليات عسكرية "إسرائيلية" بلدة ترمسعيا، شمال رام الله، واقتحمت عددا من المنازل.

وأفادت مصادر محلية بسماع دوي انفجار قرب مستوطنة "بيت إيل" شمالي مدينة البيرة، وشاهدوا حركة وتجمعات لآليات الاحتلال في المكان.

وفي نابلس، عدة مركبات عسكرية تابعة لقوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الغربية من مدينة نابلس، عبر الشارع الالتفافي قرب بلدة زواتا غربي المدينة.

كما اقتحمت، صباح اليوم، منطقة الضاحية شرقي مدينة نابلس، واعتقلت المواطن وليد العديلي بعد دهم وتفتيش منزله والتخريب في محتوياته.

وفي طولكرم، داهمت قوات الاحتلال حي ضاحية ذنابة في الجهة الشرقية من المدينة، بالإضافة لبلدات: عنبتا وكفر اللبد شرقي طولكرم، وقفين شمالًا.

واستهدف مقاومون فلسطينيون قوات الاحتلال بعبوات ناسفة وصليات الرصاص أثناء اقتحامها ضاحية ذنابة شرق طولكرم.

كما استهدف المقاومون قوات الاحتلال بلدة قفين شمالي المدينة، وفجروا عبوات ناسف بآليات الاحتلال، وسط سماع أصوات صراخ الجنود، حسب ما أفاد به شهود عيان.

وتمركزت قوات الاحتلال على أطراف مخيم نور شمس للاجئين شرقي مدينة طولكرم، لا سيما في محيط جبلي الصالحين والنصر؛ واندلعت مواجهات واشتباكات مسلحة بين الشبان المقاوم وقوات الاحتلال.

وأفادت جمعية "الهلال الأحمر الفلسطيني"، بأن طواقمها الطبية تعاملت مع إصابة بالرصاص الحي في منطقة الظهر لشاب في الـ 17 من عمره، خلال المواجهات في بلدة عنبتا شرقي مدينة طولكرم.

واقتحمت قوات الاحتلال منزل الأسير المحرر صهيب أبو سعده واعتدت عليه دون اعتقاله، وخرّبت في منزله وفتشته ودمرت محتوياته.

وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مخيم عايدة شمال مدينة

بيت لحم و اعتقلت الشاب صدام عباس صدوق، بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه .

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال مدينه يطا جنوب الخليل، ودفعت لاحقا بتعزيزات عسكرية من مدخلها الشرقي "مدخل خلة المي"، وداهمت منزل المواطن سلمان أبو تحفة وعاثت فيه خرابا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت عوا جنوب الخليل، واقتحمت مدينة دورا، وقرية دير العسل الفوقا غرب مدينة دورا جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل، وبلدة تفوح غربا.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الرام شمال القدس المحتلة.



