Saturday, 23 March 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غوتيريس يزور حدود غزة لتجديد الدعوة إلى وقف إطلاق النار

3/23/2024 5:08:47 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة/PNN-يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحدود المصرية مع غزة، اليوم السبت، لتجديد المناشدات من أجل وقف إطلاق النار في الحرب المستمرّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي ألحقت دماراً هائلاً بقطاع غزة.

وتأتي زيارته في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشنّ عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة، على الحدود مع مصر، رغم مناشدات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.

وسيزور غوتيريس العريش في شمال سيناء بمصر، حيث يجري تسليم وتخزين الكثير من مساعدات الإغاثة الدولية لغزة، والجانب المصري من معبر رفح، إحدى نقاط دخول المساعدات. ومن المتوقع أن يزور مستشفى في العريش ويلتقي موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في رفح.

وبالإضافة إلى مصر، يزور غوتيريس الأردن، في إطار "جولة تضامن" سنوية لدول مسلمة خلال شهر رمضان.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها غوتيريس لحدود غزة مع مصر منذ اندلاع الحرب، إذ سبق أن زار في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي الجانب المصري من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، حيث شدد وقتها على ضرورة أن تتحرّك شاحنات المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.

MENAFN23032024000205011050ID1108012770

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث