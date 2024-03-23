غوتيريس يزور حدود غزة لتجديد الدعوة إلى وقف إطلاق النار

(MENAFN
- Palestine News Network )
القاهرة/PNN-يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحدود المصرية مع غزة، اليوم السبت، لتجديد المناشدات من أجل وقف إطلاق النار في الحرب المستمرّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي ألحقت دماراً هائلاً بقطاع غزة.
وتأتي زيارته في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشنّ عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة، على الحدود مع مصر، رغم مناشدات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.
وسيزور غوتيريس العريش في شمال سيناء بمصر، حيث يجري تسليم وتخزين الكثير من مساعدات الإغاثة الدولية لغزة، والجانب المصري من معبر رفح، إحدى نقاط دخول المساعدات. ومن المتوقع أن يزور مستشفى في العريش ويلتقي موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في رفح.
وبالإضافة إلى مصر، يزور غوتيريس الأردن، في إطار "جولة تضامن" سنوية لدول مسلمة خلال شهر رمضان.
وهذه ثاني زيارة يقوم بها غوتيريس لحدود غزة مع مصر منذ اندلاع الحرب، إذ سبق أن زار في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي الجانب المصري من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، حيث شدد وقتها على ضرورة أن تتحرّك شاحنات المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.
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