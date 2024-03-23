غوتيريس يزور حدود غزة لتجديد الدعوة إلى وقف إطلاق النار

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-يزور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الحدود المصرية مع غزة، اليوم السبت، لتجديد المناشدات من أجل وقف إطلاق النار في الحرب المستمرّة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي ألحقت دماراً هائلاً بقطاع غزة.

وتأتي زيارته في الوقت الذي تهدد فيه إسرائيل بشنّ عملية عسكرية كبيرة في مدينة رفح جنوبيّ قطاع غزة، على الحدود مع مصر، رغم مناشدات دولية للحيلولة دون القيام بمثل هذا الهجوم.

وسيزور غوتيريس العريش في شمال سيناء بمصر، حيث يجري تسليم وتخزين الكثير من مساعدات الإغاثة الدولية لغزة، والجانب المصري من معبر رفح، إحدى نقاط دخول المساعدات. ومن المتوقع أن يزور مستشفى في العريش ويلتقي موظفي الإغاثة التابعين للأمم المتحدة في رفح.

وبالإضافة إلى مصر، يزور غوتيريس الأردن، في إطار "جولة تضامن" سنوية لدول مسلمة خلال شهر رمضان.

وهذه ثاني زيارة يقوم بها غوتيريس لحدود غزة مع مصر منذ اندلاع الحرب، إذ سبق أن زار في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي الجانب المصري من معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، حيث شدد وقتها على ضرورة أن تتحرّك شاحنات المساعدات إلى غزة في أسرع وقت ممكن.