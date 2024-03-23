سامسونج تكشف عن هاتفي Galaxy A55 5G وgalaxy A35 5G المزوّدين بابتكارات متميّزة وأمان مصمم للجميع

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت شركة سامسونج للإلكترونيات اليوم عن هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G الذكيين، الذين يعكسان التزام سامسونج المستمر بضمان إتاحة ابتكاراتها من الهواتف المتنقلة المتطورة في متناول الجميع. وتتميز هذه الهواتف الذكية بميزات أمان شاملة مثل Knox Vault، إلى جانب إمكانات التصوير الفوتوغرافي الجديدة المستوحاة من كاميرات Galaxy الرائدة، وشاشة عرض جذابة مزودة بتقنية Vision Booster، التي تتكيف مع بيئات المستخدمين للحصول على تجربة مشاهدة استثنائية.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس ومدير قسم الاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات، تي إم روه: "من خلال سلسلة Galaxy A، نقوم بتوسيع أحدث تقنياتنا إلى قاعدة مستخدمين أوسع لضمان قدرة عدد أكبر من الأفراد على الوصول إلى مزاياها. نتطلّع لتقديم المزيد من المزايا ضمن هذه السلسلة لهذا العام، ولا سيما منصّة سامسونج Knox Vault والتي تُدمج للمرة الأولى في هذه المجموعة. نفخر بتمكين مستخدمي سلسلة Galaxy A من الاستمتاع بتجارب الهاتف المتنقل الاستثنائية بشكل آمن وموثوق."

مركز ترفيه وإبداع مع قدرات تصويرية متنوعة وشاشة عرض مميّزة

بفضل ميزة التصوير الليلي المحسنة، يلتقط هاتف Galaxy A55 5G صورًا أكثر وضوحًا وحيوية، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة، ما يتيح رفع كل صورة ليلية إلى مستويات غير مسبوقة من التميز. ويولّد معالج إشارة الصور المدعوم بالذكاء الاصطناعي (ISP) في هاتف Galaxy A55 5G صورًا مذهلة في الإضاءة المنخفضة، مما يضع معيارًا جديدًا لسلسلة Galaxy A. ولا يقتصر الأمر على المناظر الطبيعية الخلابة، حيث يضمن وضع الصورة الليلية Night Portrait وفيديو 12-bit HDR ظهور الأفراد في كل صورة بشكل رائع، بحيث لا يعتمد التقاط الذكريات مع الأصدقاء والعائلة أبدًا على الإضاءة المثالية.



ويوفر كل من Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G ميزات التصوير الفوتوغرافي الاستثنائية التي تشتهر بها أجهزة Galaxy من سامسونج، ويتضمن ذلك إمكانات مثل تثبيت الصورة البصرية (OIS) وتثبيت الصورة الرقمية للفيديو (VDIS)، مما يضمن بقاء الصور ومقاطع الفيديو واضحة، حتى عند التقاط المحتوى أثناء التنقل.

وتدعم أحدث الأجهزة أيضًا إرث سلسلة Galaxy A المتمثل في توفير تجارب الهاتف المتنقل الممتعة والغامرة للجميع. ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بمشاهدة أحدث العروض أو تصفح وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام شاشات Super AMOLED، التي توفر وضوحًا رائعًا بدقة عالية. وعلاوة على ذلك، تضمن الشاشة مقاس 6.6 بوصة في كل من هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G رؤية واضحة ومشرقة في ظروف الإضاءة المختلفة، بفضل ميزة Vision Booster.



إتاحة مزايا الأمان القوية من سامسونج للجميع لضمان حماية ذكية ودائمة لمزيد من العملاء.



تقدم سامسونج هذا العام إحدى ميزاتها الأمنية الرائدة الأكثر ابتكارًا، وهي Samsung Knox Vault، لمستخدمي سلسلة Galaxy A لأول مرة، بما في ذلك هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G الجديدين. وتمثل Samsung Knox Vault حلاً أمنيًا قائمًا على الأجهزة ومقاومًا للاختراق، ويوفر حماية شاملة ضد كل من هجمات الأجهزة والبرامج. ويتم تحقيق ذلك من خلال إنشاء بيئة تنفيذ آمنة معزولة فعليًا عن المعالج الرئيس للجهاز والذاكرة. ويعد Samsung Knox Vault فعالاً في حماية البيانات المهمة على الجهاز، بما في ذلك بيانات اعتماد شاشة القفل مثل رموز PIN وكلمات المرور والأنماط، بالإضافة إلى أنّه يحمي مفاتيح تشفير الجهاز، مما يضمن تشفير بيانات المستخدمين الخاصة المخزنة على الجهاز. ويمكن فقط للمستخدم الذي لديه بيانات اعتماد شاشة القفل الصحيحة الوصول إلى بياناته، حتى في حالة فقدان الجهاز أو سرقته.



ويتمتع هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G بحماية إضافية بواسطة Samsung Knox، منصة الأمان متعددة الطبقات في Galaxy. وقد تم تصميم Samsung Knox، المعترف به كأحد منصات الأمان الأكثر موثوقية على مستوى العالم، لضمان أمان المعلومات الحيوية والحماية ضد نقاط الضعف، وهي تستخدم أجهزة آمنة شاملة، ويمكنها اكتشاف التهديدات في الوقت الفعلي، وتتبنى استراتيجية شاملة تغطي منظومة Galaxy بأكملها.



وتوفر سلسلة Galaxy A إجراءات أمنية أخرى من خلال ميّزة Auto Blocker لتعزيز الحماية. ويمكن لميزة Auto Blocker عند تنشيطها حظر عمليات تثبيت التطبيقات من مصادر غير مصرح بها، وإجراء فحوصات أمنية على التطبيقات لتحديد البرامج الضارة المحتملة، وحظر الأوامر الضارة وعمليات تثبيت البرامج عند الاتصال عبر كابل USB. وسيستفيد مستخدمو سلسلة Galaxy A الجدد أيضًا من لوحة معلومات الأمان والخصوصية، مما يوفر طريقة ملائمة لمراقبة بياناتهم وإدارتها، وإلغاء الأذونات وفقًا لتقديرهم، والحفاظ على التحكم في إعدادات الخصوصية الخاصة بهم. كذلك، تتيح ميزة المشاركة الخاصة، المدمجة في ميّزة المشاركة السريعة Quick Share، للمستخدمين مشاركة الملفات الخاصة التي تحتوي على معلومات شخصية أو مالية حساسة بشكل آمن ومشفر. ويتمتع المستخدمون بالتحكم في أذونات الوصول للمستلم، وتاريخ انتهاء صلاحية الملف، ويمكنهم اختيار تقييد لقطات الشاشة أو التنزيلات، مما يضمن السرية والخصوصية.



وتجسد أحدث الهواتف الذكية من سلسلة Galaxy A التزام سامسونج بضمان أمان أجهزة Galaxy وملاءمتها على المدى الطويل. ومع هاتفي Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G، يمكن للمستخدمين توقع تلقي ما يصل إلى أربعة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Android وواجهة المستخدم One UI، إلى جانب خمس سنوات من تحديثات الأمان. ويُسهم هذا الالتزام بتحسين دورة حياة الأجهزة، مما يضمن بقائها مجهزة بأحدث إصدارات Galaxy وميّزات Android طوال فترة استخدامها.



اتصال سلس بفضل منظومة سامسونج Galaxy المتطوّرة باستمرار

ويتكامل هاتفا Galaxy A55 5G وGalaxy A35 5G بسلاسة مع منظومة Galaxy، مما يوفر للمستخدمين تجربة سلسة ومترابطة عبر أجهزة Galaxy المختلفة. كما يمكن لهم تتبع أهداف اللياقة البدنية الخاصة بهم من خلال ربط هواتفهم الذكية من سلسلة Galaxy A بأجهزة مثل Galaxy Fit3 أو Galaxy Watch6. بالإضافة إلى ذلك، وبمساعدة التبديل التلقائي Auto Switch، سيتم إعادة توجيه المكالمات الواردة بسهولة إلى سماعات Galaxy Buds FE المتصلة لتعزيز الراحة.