مشروب رمضاني شهير يحارب السكري والسرطان- ما هو؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعتبر عصير الخروب واحدًا من المشروبات الباردة التي يُفضلها الكثيرون خلال شهر رمضان الكريم بعد الإفطار، بسبب مذاقه الرائع والمحبب لهم.



فوائد مشروب الخروب

1- قليل الدسم

لا يحتوي مسحوق الخروب على أي دهون تقريبًا، لذا فهو خيارًا جيدًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا قليل الدهون.



2- منخفض الصوديوم

الكثير من الصوديوم في النظام الغذائي قد يزيد من خطر الإصابة بما يلي:

- ضغط دم مرتفع

- نوبة قلبية

- سكتة دماغية

- هشاشة العظام

- مشاكل في الكلى

ومسحوق الخروب لا يحتوي على الصوديوم، ويعد خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يتبعون نظامًا غذائيًا منخفض الصوديوم.



3- غني بالكالسيوم

الكالسيوم معدن مهم لصحة العظام، كما أنه يساعد القلب والأعصاب والعضلات على العمل بشكل جيد.

تحتوي ملعقتان كبيرتان من مسحوق الخروب على 42 ملغ من الكالسيوم، أو 4% من الكمية الموصى بتناولها يومياً.



4- غني بالألياف

تحتوي ملعقتان كبيرتان من مسحوق الخروب على ما يقرب من 5 جرامات من الألياف، أي أكثر من 20 بالمائة من الكمية الموصى بها يوميًا.

ووجدت دراسة أجريت عام 2010 أن مادة البوليفينول المضادة للأكسدة الموجودة في ألياف الخروب غير القابلة للذوبان تخفض نسبة الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول.



5- خالي من الغلوتين

الغلوتين هو بروتين موجود في القمح والشعير والجاودار والتريتيكال.

ويحفز الغلوتين لدى بعض الأشخاص جهاز المناعة لديهم لمهاجمة الأمعاء الدقيقة، وتسمى هذه الحالة بمرض الاضطرابات الهضمية.



6- يساعد على تخفيف الإسهال

بفضل محتواه من مادة التانين، تم استخدام مسحوق الخروب كعلاج طبيعي للإسهال.

العفص هي مادة البوليفينول الموجودة في بعض النباتات، وتشير الأبحاث إلى أن تناول مسحوق الخروب الغني بالتانين مع سائل الإماهة الفموية آمن وفعال لعلاج الإسهال الحاد عند الرضع الذين تتراوح أعمارهم بين 3 إلى 21 شهرًا.



7- مصدر جيد لمضادات الأكسدة

وفقا لدراسة أجريت عام 2003، تعتبر ألياف الخروب مصدرا غنيا لمضادات الأكسدة البوليفينول.

وحددت الدراسة 24 مركبًا من مادة البوليفينول في ألياف الخروب، خاصة حمض الغال والفلافونويدات.

وثبت أن كل من حمض الغاليك والفلافونويد يقللان من الإجهاد التأكسدي.

كما تم العثور على حمض الغال لمسح الجذور الحرة وقتل الخلايا السرطانية.

وأظهرت الأبحاث أن مركبات الفلافونويد لها قدرات مضادة للالتهابات، ومضادة للسرطان، ومضادة لمرض السكري، وقدرات وقائية للأعصاب.



8- لا يحتوي على التيرامين

التيرامين هو منتج ثانوي للتيروزين، وهو حمض أميني، ووفقًا لمؤسسة الصداع الوطنية، فإن الأطعمة التي تحتوي على التيرامين قد تسبب الصداع النصفي.

الخروب لا يحتوي على التيرامين ويعتبر آمنًا للأكل إذا كان الشخص يعاني من الصداع النصفي.

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