جيش الاحتلال يقتحم بلدات بنابلس والقدس
التاريخ
3/23/2024 5:07:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الضاحية شرقي نابلس في الضفة الغربية وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.
وأظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية منطقة الضاحية، فيما أظهرت مشاهد أخرى انتشار جنود الاحتلال في بلدة الرام.
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