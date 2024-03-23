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جيش الاحتلال يقتحم بلدات بنابلس والقدس

3/23/2024 5:07:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي منطقة الضاحية شرقي نابلس في الضفة الغربية وبلدة الرام شمال القدس المحتلة.
وأظهرت مشاهد بثتها منصات فلسطينية اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية منطقة الضاحية، فيما أظهرت مشاهد أخرى انتشار جنود الاحتلال في بلدة الرام.













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