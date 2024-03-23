جيش الاحتلال : اصابة 11 جندي خلال 24 ساعة الماضية
التاريخ
3/23/2024 5:07:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أُصيب 11 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.
كشفت ذلك بيانات نشرها الجيش عبر موقعه الإلكتروني.
ولفت الجيش، خلالها إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوفه إلى 3 آلاف و109 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر.
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