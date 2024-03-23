Saturday, 23 March 2024 01:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جيش الاحتلال : اصابة 11 جندي خلال 24 ساعة الماضية

3/23/2024 5:07:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أُصيب 11 من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.


كشفت ذلك بيانات نشرها الجيش عبر موقعه الإلكتروني.
ولفت الجيش، خلالها إلى ارتفاع عدد الإصابات في صفوفه إلى 3 آلاف و109 منذ بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر.

MENAFN23032024000208011052ID1108012766

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث