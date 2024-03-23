نصائح ذهبية للتخلص من الإرهاق في نهار رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدمت دراسة منشورة عبر موقع "Doctissimo" بعض النصائح المهمة للتخفيف من الشعور بالإرهاق والتعب في هذا الشهر، وأكد علماء من كلية الطب بجامعة هارفارد صحة هذه النصائح.



نصائح للتغلب على الشعور بالتعب في نهار رمضان

من أجل الشعور بنشاط أكبر يوميًا، يكشف علماء جامعة هارفارد عن 4 نصائح مفيدة وصحية للتغلب على الإرهاق والتعب، وهي:

1- ممارسة الرياضة بانتظام

يساعد النشاط البدني المنتظم على تحسين النوم، ويعاني العديد من الأشخاص المتعبين من اضطرابات النوم.

لذا، ينصح بممارسة الرياضة، مثل المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا وممارسة نشاط بدني مكثف مرتين في الأسبوع.



2- اتباع نظام غذائي متوازن

يمكن أن يؤثر محتوى طعامك على مستوى التعب. لذا، يوصي الباحثون في جامعة هارفارد باتباع نظام غذائي يحتوي بشكل رئيسي على الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المنخفض، وذلك لتجنب "ذروة التعب" الناجمة عن تناول الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع.

ويجب الانتباه إلى أن الأطعمة ذات القيمة الغذائية المنخفضة يمكن أن تزيد من الشعور بالتعب.

وبالمقابل، من الأفضل التركيز على نظام غذائي غني بالعناصر الغذائية مثل الفواكه والخضروات والأسماك والبيض والأطعمة النشوية والبذور الزيتية ومنتجات الألبان والأطعمة الفائقة مثل السبيرولينا وبذور الشيا والكركم والرمان.



3- تجنب الجفاف

الجفاف يمكن أن يسبب التعب، لذا يجب أن تتجنب قلة شرب الماء خلال النهار.

وينصح باتباع التوصيات الرسمية وشرب كمية كافية من الماء يوميًا، والتي تُقدر بحوالي 1.5 لتر.



4- تعلم إدارة التوتر بشكل أفضل

الإجهاد يمكن أن يسبب التعب والإرهاق، لذا، يوصي خبراء جامعة هارفارد بممارسة تقنيات الاسترخاء مثل اليوجا والسبيرولينا والتأمل وتماسك القلب، حسب الرغبة.

وتعتبر هذه الطرق فعالة جدًا في تنظيم المشاعر وتجنب التعب الناجم عن الإجهاد.

ومن المهم أخذ هذه النصائح بعين الاعتبار خلال شهر رمضان وفي الحياة اليومية بشكل عام، للتقليل من الإرهاق والتعب والشعور بنشاط أكبر.

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