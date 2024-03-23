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أعضاء مجلس الامن يدينون الهجوم الارهابي في موسكو

3/23/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، الليلة الماضية بأشد العبارات الهجوم الذي وصفوه بالإرهابي والشنيع والجبان، في قاعة حفلات في موسكو، بالاتحاد الروسي الجمعة.


وأكد الاعضاء في بيان صحفي اصدره نيابة عنهم، رئيس المجلس لهذا الشهر، المندوب الياباني، أن الإرهاب بجميع أشكاله وصوره يعد واحدا من أخطر التهديدات الماثلة أمام السلم والأمن الدوليين، مشددين على الحاجة لمحاسبة مرتكبي ومنظمي وممولي وداعمي هذه الأعمال المستنكرة وتقديمهم إلى العدالة.


وحث الاعضاء كل الدول، بما يتوافق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، على التعاون بشكل نشط مع الحكومة الروسية، بالإضافة إلى جميع السلطات الأخرى ذات الصلة، مؤكدين أن أي أعمال إرهابية تعد إجرامية وغير مبررة بغض النظر عن دوافعها ومكان وتوقيت وقوعها وهوية مرتكبيها.

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