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البيت الأبيض يدين الهجوم المسلح في موسكو

3/23/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قدم البيت الأبيض، تعازيه إثر هجوم مسلح داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.


وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم الدامي، الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".


وأضاف "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أن أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".


وعلى ذات الصعيد، أعلن البيت الأبيض بعد ساعات من الهجوم أن الولايات المتحدة حذرت روسيا من هجوم إرهابي مُحتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة" في موسكو.


وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون "في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأميركيّة معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة مسبقا".

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