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قوات الاحتلال تكثف قصفها لشمال وغرب خان يونس

3/23/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن آليات الاحتلال تطلق قذائف وأعيرة نارية بشكل كثيف في المناطق الشمالية الغربية لمحافظة خان يونس.
يأتي ذلك فيما استهدفت غارات إسرائيلية مناطق عدة في شمال ووسط قطاع غزة.













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