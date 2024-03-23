قوات الاحتلال تكثف قصفها لشمال وغرب خان يونس
التاريخ
3/23/2024 5:07:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مراسل الجزيرة إن آليات الاحتلال تطلق قذائف وأعيرة نارية بشكل كثيف في المناطق الشمالية الغربية لمحافظة خان يونس.
يأتي ذلك فيما استهدفت غارات إسرائيلية مناطق عدة في شمال ووسط قطاع غزة.
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