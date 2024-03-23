ارتفاع عدد ضحايا الهجوم في موسكو إلى 62 قتيلًا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قُتِل أكثر من 62 شخصا وأصيب 146 بجروح في إطلاق نار أعقبه حريق ضخم مساء الجمعة، في قاعة للحفلات الموسيقيّة بضواحي العاصمة الروسيّة، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي مسؤوليّته عن الهجوم.وأكّد الأمن الروسي أنّه "يبحث" عن المهاجمين؛ فيما قالت لجنة التحقيق إنه "جارٍ فحص جثث المتوفّين. ثبُت مؤقتا أنّ الهجوم الإرهابي خلّف أكثر من 60 قتيلا.

وأن عدد الضحايا يمكن أن يرتفع"، حسبما نقلت عنها وكالات أنباء روسيّة. هذا وذكرت وسائل إعلام روسية أن السلطات ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في الهجوم.

وبعد ساعات من الهجوم، أعلنت الولايات المتحدة أنها حذرت روسيا في مارس من هجوم إرهابي مُحتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة" في موسكو، حسبما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

