الأمن الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 متورطا بهجوم كروكوس الإرهابي

الأمن الروسي يبلغ بوتين باعتقال 11 متورطا بهجوم كروكوس الإرهابي
التاريخ
3/23/2024 5:07:49 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أبلغ مدير هيئة الأمن الفيدرالية الروسية ألكسندر بورتنيكوف الرئيس فلاديمير بوتين عن اعتقال 11 شخصا، بينهم 4 إرهابيين، شاركوا في الهجوم على مركز "كروكوس" التجاري.
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