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طبيب يوضح علامات لشلل الوجه- احذرها

3/23/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أعراض وأسباب شلل العصب السابع، مشيرا إلى أن الإصابة بالعصب السابع تكون بدون ألم.
وأضاف موافي، خلال برنامجه "رب زدني علما"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يوجد 12 عصبًا مخيًا في جسم الإنسان، موضحا أن الإصابة بالعصب السابع تصيب الوجه بما يشبه الشلل.

كما أكد أستاذ الحالات الحرجة، أن العصب السابع، يخرج من جذع الدماغ في الجمجمة، ويتحكم في عضلات الوجه.
وتابع: "في معظم الحالات يحدث التهاب العصب السابع دون أي سابق إنذار أو أعراض مبكرة، ولكن في بعض الحالات يلاحظ المرضى عددًا من الأعراض الأولية التي تسبق حدوث خلل العصب السابع والشلل الجزئي للوجه ومن أبرز تلك العلامات ما يلي:


- صداع يحدث في جانب واحد من الوجه يبدأ بسيط ثم يزداد حدة.
- صعوبة بسيطة في بلع الطعام قد لا يلاحظها البعض.
- ألم أعلى الرقبة.
- جفاف في العين.
- الرغبة في النوم.

الكونسلتو

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