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أفضل وقت لشرب الماء أثناء السحور

3/23/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الدكتور أحمد صبري، استشاري التغذية العلاجية، عن أفضل وقت لشرب الماء قبل السحور، موضحًا أن الإفراط في شرب الماء قبل أذان الفجر يسبب اضطرابات في النوم، ويؤدي إلى الاكتئاب في بعض الأحيان.
وأضاف صبري، أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة حول شرب المياه قبل أذان الفجر، موضحًا أن الإفراط فيه يؤدي إلى التبول المستمر.


وأوضح أن الوقت المناسب لشرب الماء في رمضان يكون بصورة مستمرة من بعد الفطار حتى قبل أذان الفجر بساعة، مضيفًا: "الإفراط في شرب الماء يؤثر على أداء وظائف الكلى، مما يؤدي إلى فقد التركيز".


وأشار أخصائي التغذية، أنه من النادر تسبب الماء في الإصابة بالتسمم، مردفًا: ((نادرًا ما يحدث تسمم مائي، ويحدث التسمم المائي عندما يشرب الفرد 3 لتر من الماء مرة واحدة في الساعة، وله العديد من المضاعفات التي قد تصل إلى الوفاة".


وأوصى بشرب لترين على الأقل من الماء، طوال ساعات الإفطار في شهر رمضان، ومن الأفضل تناول السحور قبل نصف ساعة على الأقل من وقت الفجر، مما يتيح 30 دقيقة على الأقل لشرب الماء، مع الحرص على ضرورة تناوله ببطء وعدم ابتلاع كميات كبيرة دفعة واحدة، مع تجنب شرب الشاي والقهوة حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان توازن حرارة الجسم".


الكونسلتو

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