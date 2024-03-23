Saturday, 23 March 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


إسرائيل تهدد بقصف المباني في مجمع الشفاء

3/23/2024 5:07:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي يهدد الطواقم الطبية والنازحين بمجمع الشفاء في غزة بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتعذيب والإعدام.


وحمل المكتب، في بيان صحفي، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي، مطالبا دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق أهالي القطاع وبالتحرك لوقف الحرب.

MENAFN23032024000208011052ID1108012757

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث