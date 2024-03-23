حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت الكويت - 23 - 3 (كونا) -- الثالث والعشرون من مارس -----------------------
1921 - الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح يتولى مقاليد الحكم في البلاد وهو الحاكم العاشر للكويت وشهد عهده اكتشاف النفط وتطور التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى بداية مسيرة الديمقراطية بإنشاء مجلس الشورى ثم المجلس التشريعي الأول والثاني واستمرت فترة حكمه زهاء 29 عاما.
1966 - وفاة الشاعر محمود شوقي الأيوبي عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد أبرز شعراء الكويت وكان يمثل حالة من الشعر الكويتي المعاصر وصورة تتصف بالشمولية في محاولته التحرر والتجديد.
1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاق الجمركي بشأن النقل الدولي للبضائع تحت نظام (تير كارنت) الصادر في مدينة جنيف بتاريخ 15 يناير 1959.
1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بيت التمويل الكويتي برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي.
2003 - سفارة الكويت في طرابلس تتعرض للاقتحام على أيدي مجموعة من المتظاهرين الليبيين واثر ذلك حملت الكويت السلطات الليبية المسؤولية الكاملة كما طلبت من القائم بالأعمال الليبي مغادرة البلاد وأفادت بخفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية إلى ثلاثة فقط.
2004 - الكويت توقع اتفاقية إنشاء مقر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) كمكتب إقليمي للمنظمة في دولة الكويت.
2008 - بنك الكويت المركزي يجري تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على ألا تزيد نسبة القسط الشهري على 40 بالمئة من صافي الراتب للعاملين و30 بالمئة للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل خمس سنوات.
2011 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح (كشك الشيخ مبارك الكبير) الذي يعتبر رمزا تراثيا للكويت حيث كان مقرا للمحكمة الشرعية عام 1934 ومقرا للبريد عام 1942 وكانت فيه أول صيدلية وأول استوديو للتصوير في الكويت.
2014 – بدء أعمال مؤتمر الأمن الرياضي العالمي الأول للشرطة برعاية أميرية سامية وبتنظيم من وزارة الداخلية وإشراف الاتحاد الدولي للشرطة ومشاركة وفود من 50 دولة ومنظمة دولية.
2016 - الإدارة العامة للجمارك توقع اتفاقية مع شركة (جلوبال كليرنج هاوس) لتجهيز المنافذ الكويتية بأحدث معدات الفحص بالأشعة السينية ضمن جهود تعزيز الأمن وتسريع الأنشطة التجارية في الموانئ الكويتية.
2020 - الهيئة العامة للرياضة الكويتية تقرر تأجيل النشاط الرياضي بكل الألعاب إلى شهر سبتمبر المقبل وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).(النهاية)
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