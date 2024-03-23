حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت الكويت - 23 - 3 (كونا) -- الثالث والعشرون من مارس -----------------------

1921 - الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح يتولى مقاليد الحكم في البلاد وهو الحاكم العاشر للكويت وشهد عهده اكتشاف النفط وتطور التعليم والرعاية الصحية إضافة إلى بداية مسيرة الديمقراطية بإنشاء مجلس الشورى ثم المجلس التشريعي الأول والثاني واستمرت فترة حكمه زهاء 29 عاما.

1966 - وفاة الشاعر محمود شوقي الأيوبي عن عمر ناهز 65 عاما وهو أحد أبرز شعراء الكويت وكان يمثل حالة من الشعر الكويتي المعاصر وصورة تتصف بالشمولية في محاولته التحرر والتجديد.

1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون بالموافقة على انضمام الكويت إلى الاتفاق الجمركي بشأن النقل الدولي للبضائع تحت نظام (تير كارنت) الصادر في مدينة جنيف بتاريخ 15 يناير 1959.

1977 - أمير الكويت الشيخ صباح السالم الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن تأسيس شركة مساهمة كويتية باسم بيت التمويل الكويتي برأسمال قدره عشرة ملايين دينار كويتي.

2003 - سفارة الكويت في طرابلس تتعرض للاقتحام على أيدي مجموعة من المتظاهرين الليبيين واثر ذلك حملت الكويت السلطات الليبية المسؤولية الكاملة كما طلبت من القائم بالأعمال الليبي مغادرة البلاد وأفادت بخفض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية إلى ثلاثة فقط.

2004 - الكويت توقع اتفاقية إنشاء مقر لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (هابيتات) كمكتب إقليمي للمنظمة في دولة الكويت.

2008 - بنك الكويت المركزي يجري تعديلات جوهرية على تعليمات القروض الاستهلاكية والمقسطة الجديدة تضمنت خفض هامش الربحية فوق سعر الخصم على ألا تزيد نسبة القسط الشهري على 40 بالمئة من صافي الراتب للعاملين و30 بالمئة للمتقاعدين وبفائدة ثابتة تراجع كل خمس سنوات.

2011 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يفتتح (كشك الشيخ مبارك الكبير) الذي يعتبر رمزا تراثيا للكويت حيث كان مقرا للمحكمة الشرعية عام 1934 ومقرا للبريد عام 1942 وكانت فيه أول صيدلية وأول استوديو للتصوير في الكويت.

2014 – بدء أعمال مؤتمر الأمن الرياضي العالمي الأول للشرطة برعاية أميرية سامية وبتنظيم من وزارة الداخلية وإشراف الاتحاد الدولي للشرطة ومشاركة وفود من 50 دولة ومنظمة دولية.

2016 - الإدارة العامة للجمارك توقع اتفاقية مع شركة (جلوبال كليرنج هاوس) لتجهيز المنافذ الكويتية بأحدث معدات الفحص بالأشعة السينية ضمن جهود تعزيز الأمن وتسريع الأنشطة التجارية في الموانئ الكويتية.

2020 - الهيئة العامة للرياضة الكويتية تقرر تأجيل النشاط الرياضي بكل الألعاب إلى شهر سبتمبر المقبل وذلك للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).(النهاية)