Saturday, 23 March 2024 01:16 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة انفاق بقيمة 2ر1 تريليون دولار لتجنب إغلاق حكومي

3/23/2024 4:53:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 3 (كونا) -- مرر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة انفاق بقيمة 2ر1 تريليون دولار مما جنب إغلاقا حكوميا جزئيا في الدقائق الاخيرة كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت.
وتمت الموافقة على حزمة الانفاق فجر اليوم السبت بأغلبية 74 صوتا مقابل معارضة 24 صوتا وذلك بعد اقل من ساعتين من الموعد النهائي لدخول البلاد في إغلاق جزئي ثم تمت احالته الى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.
وتجمع حزمة الانفاق ستة مشاريع قوانين إنفاق في مشروع قانون واحد لتمويل حوالي ثلاثة أرباع الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية نظرا لأن الكونغرس وافق على حزمة أخرى لتمويل بقية أجزاء الحكومة قبل أسبوعين.
وتشمل الحزمة تمويل وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والتعليم والعمل والصحة والسلطة التشريعية.
وكان مجلس النواب الأمريكي اقر يوم امس الجمعة حزمة الإنفاق وأحالها إلى مجلس الشيوخ قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق حكومي جزئي.(النهاية)

ا م م / ف ل ا




MENAFN23032024000071011013ID1108012703

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث