مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر حزمة انفاق بقيمة 2ر1 تريليون دولار لتجنب إغلاق حكومي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 23 - 3 (كونا) -- مرر مجلس الشيوخ الأمريكي حزمة انفاق بقيمة 2ر1 تريليون دولار مما جنب إغلاقا حكوميا جزئيا في الدقائق الاخيرة كان مقررا أن يدخل حيز التنفيذ اليوم السبت.
وتمت الموافقة على حزمة الانفاق فجر اليوم السبت بأغلبية 74 صوتا مقابل معارضة 24 صوتا وذلك بعد اقل من ساعتين من الموعد النهائي لدخول البلاد في إغلاق جزئي ثم تمت احالته الى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه.
وتجمع حزمة الانفاق ستة مشاريع قوانين إنفاق في مشروع قانون واحد لتمويل حوالي ثلاثة أرباع الحكومة حتى نهاية السنة المالية الحالية نظرا لأن الكونغرس وافق على حزمة أخرى لتمويل بقية أجزاء الحكومة قبل أسبوعين.
وتشمل الحزمة تمويل وزارات الدفاع والخارجية والأمن الداخلي والتعليم والعمل والصحة والسلطة التشريعية.
وكان مجلس النواب الأمريكي اقر يوم امس الجمعة حزمة الإنفاق وأحالها إلى مجلس الشيوخ قبل ساعات من الموعد النهائي لإغلاق حكومي جزئي.(النهاية)
ا م م / ف ل ا
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