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المغرب يدين بشدة الهجوم الارهابي في موسكو

3/23/2024 4:53:55 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 23 - 3 (كونا) -- دان المغرب "بأشد العبارات" الهجوم الارهابي المسلح الذي وقع في مركز (كروكس سيتي هول) بإحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو واسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وعبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان مساء امس الجمعة عن تضامن المملكة مع السلطات الروسية في مواجهتها للارهاب معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
وكانت السلطات الروسية أعلنت امس الجمعة ان مسلحين اقتحموا الطابق الارضي للمركز وفتحوا النيران داخله بعد ان ألقوا قنابل يدوية وحارقة ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.(النهاية)

م ر ي / ش م ع



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