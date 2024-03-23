المغرب يدين بشدة الهجوم الارهابي في موسكو

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الرباط - 23 - 3 (كونا) -- دان المغرب "بأشد العبارات" الهجوم الارهابي المسلح الذي وقع في مركز (كروكس سيتي هول) بإحدى ضواحي العاصمة الروسية موسكو واسفر عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
وعبرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون المغربية في بيان مساء امس الجمعة عن تضامن المملكة مع السلطات الروسية في مواجهتها للارهاب معربة عن تعازيها لعائلات الضحايا والشفاء العاجل للمصابين.
وكانت السلطات الروسية أعلنت امس الجمعة ان مسلحين اقتحموا الطابق الارضي للمركز وفتحوا النيران داخله بعد ان ألقوا قنابل يدوية وحارقة ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى.(النهاية)
م ر ي / ش م ع
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