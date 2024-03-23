سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 87 سنتا ليبلغ 85.39 دولار

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- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 3 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 87 سنتا ليبلغ 39ر85 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 26ر86 دولار في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا لتبلغ عند 43ر85 دولار للبرميل في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44 سنتا لتبلغ 63ر80 دولار. (النهاية) خ م / ا ف ح
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