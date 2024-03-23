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(التجارة) تضيف نشاطين الى الدليل الموحد للتصنيف الخليجي

3/23/2024 4:53:53 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 23 - 3 (كونا) -- أصدر وزير التجارة والصناعة عبدالله الجوعان قرارين يقضيان بإضافة نشاطين تجاريين هما خدمات الطيران وتأجير السيارات أو الدراجات النارية الى الدليل الموحد لتصنيف الأنشطة الاقتصادية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأكدت (التجارة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم السبت أن القرارين الوزاريين جاءا بعد الاطلاع على قانون التجارة والقوانين المعدلة له وقانون الشركات.
وبينت أن القرارين يأتيان أيضا بشأن توحيد تصنيف البيانات الإحصائية للأنشطة الاقتصادية في الجهات الحكومية المستخدمة لتصنيف الأمم المتحدة الدولي للأنشطة الاقتصادية وفق التنقيح الرابع الموصى به دوليا من شعبة الإحصاء بالأمم المتحدة.
وذكرت الوزارة أن القرارين يوافقان كذلك ما تم الاتفاق عليه في إطار دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى محاضر لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية.
وأشارت إلى أن القرارين نصا ان على كل المسؤولين حسب اختصاصهم تنفيذهما ويعمل بهما من تاريخ صدورهما ونشرهما في الجريدة الرسمية.(النهاية)

ع ع م / ا ف ح




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