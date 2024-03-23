تواصل منافسات البطولة الرمضانية لكرة القدم في الطفيلة

MENAFN - Jordan News Agency)

الطفيلة 23 آذار (بترا) - واصلت بطولة الشباب لخماسيات كرة القدم الرمضانية التي تجري مبارياتها على ملاعب قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، منافساتها بين الفرق الرياضية المحلية على لقب البطولة، بهدف تنشيط الحركة الرياضية في المحافظة واستثمار طاقات الشباب وتنمية وإبراز مهاراتهم وإبداعاتهم في كرة القدم.

وانطلقت المنافسات مع بداية شهر رمضان المبارك على ملعب المجمع الرياضي في قصبة الطفيلة وملاعب أندية لواءي الحسا وبصيرا والقادسية والعين البيضاء في الطفيلة، والتي أطلقتها وزارة الشباب، ضمن فعاليات صيف الأردن 2024 بمشاركة شبابية واسعة تضم 40 فريقاً محليا لكرة القدم.

وقال مدير مديرية شباب الطفيلة يعقوب حجازين إن هذه البطولة جاءت بعد نجاح البطولات السابقة، بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء لدى الشباب واستثمار وقت الفراغ لديهم واستقطاب اكبر عدد منهم للمشاركة في أنشطة مديرية الشباب ومراكزها المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة.

وأضاف في تصريح صحفي اليوم السبت، أن فعاليات البطولة التي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع تستهدف تعميق قيم الولاء والانتماء للوطن وتنمية الجانب الجسدي والعقلي لدى الشباب بالإضافة إلى توطيد العلاقات الاجتماعية بين أبناء المجتمع والفرق المشاركة في البطولة واكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم.

كما يهدف هذا الحدث الرياضي الذي تنظمه وزارة الشباب خلال شهر رمضان وصيف الأردن من كل عام الى تطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتعزيز الروح الرياضية وخلق روح التنافس الإيجابي بين الشباب وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم.

-- (بترا)

س.م/اص/ب ط

23/03/2024 11:38:05

