اليونيسيف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب في غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 23 آذار (بترا) - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، جيمس الدر، اليوم السبت، إن ما يحدث في غزة "أصبح حربا على الأطفال"، مؤكدا أن القطاع "لم يعد مكانا مناسبا للأطفال في الوقت الحالي".
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أشار إلدر الذي زار قطاع غزة مرتين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي أن "الأطفال هم أكثر المتضررين في غزة"، واصفا ما يحدث هناك بأنه حرب على الأطفال أنفسهم.
وأضاف: عادة في جميع الأزمات تؤذي الحروب الفئات الأكثر ضعفا وهم الأطفال، ويشكل الأطفال نحو 20 بالمئة من أعداد القتلى غالبا، لكن هذا الرقم يقترب في غزة من 40 بالمئة، إذ تم قتل أكثر من 10 آلاف طفل منذ بداية الحرب والرقم في ازدياد.
وأوضح إلدر أن هناك الكثير من اليأس في قطاع غزة، وأن الناس متعبون للغاية، حيث هناك العديد من الجائعين، ولا يزال هناك خوف كبير من أن تتحقق الفكرة المجنونة بشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب القطاع.
-- (بترا)
رصد/م ح/اص/ب ط
23/03/2024 11:30:15
MENAFN23032024000117011021ID1108012697
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