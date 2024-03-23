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اليونيسيف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب في غزة

3/23/2024 4:53:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 23 آذار (بترا) - قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، جيمس الدر، اليوم السبت، إن ما يحدث في غزة "أصبح حربا على الأطفال"، مؤكدا أن القطاع "لم يعد مكانا مناسبا للأطفال في الوقت الحالي".
وبحسب الموقع الرسمي للمنظمة، أشار إلدر الذي زار قطاع غزة مرتين منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول الماضي أن "الأطفال هم أكثر المتضررين في غزة"، واصفا ما يحدث هناك بأنه حرب على الأطفال أنفسهم.
وأضاف: عادة في جميع الأزمات تؤذي الحروب الفئات الأكثر ضعفا وهم الأطفال، ويشكل الأطفال نحو 20 بالمئة من أعداد القتلى غالبا، لكن هذا الرقم يقترب في غزة من 40 بالمئة، إذ تم قتل أكثر من 10 آلاف طفل منذ بداية الحرب والرقم في ازدياد.
وأوضح إلدر أن هناك الكثير من اليأس في قطاع غزة، وأن الناس متعبون للغاية، حيث هناك العديد من الجائعين، ولا يزال هناك خوف كبير من أن تتحقق الفكرة المجنونة بشن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوب القطاع.
-- (بترا)
رصد/م ح/اص/ب ط
23/03/2024 11:30:15

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