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البرلمان العربي يدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم من الأغوار للتوسع الاستيطاني

3/23/2024 4:53:44 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

القاهرة 23 آذار (بترا) - دان البرلمان العربي، بشدة قرار الوزير المتطرف في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني.
وأكد البرلمان، في بيان، اليوم السبت، أن استمرار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع الاستيطان لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
23/03/2024 11:28:05

MENAFN23032024000117011021ID1108012696

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