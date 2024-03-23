البرلمان العربي يدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم من الأغوار للتوسع الاستيطاني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 23 آذار (بترا) - دان البرلمان العربي، بشدة قرار الوزير المتطرف في حكومة كيان الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، مصادرة 8 آلاف دونم من الأغوار بغرض التوسع الاستيطاني.
وأكد البرلمان، في بيان، اليوم السبت، أن استمرار سياسة مصادرة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية يهدف إلى إيجاد وقائع جديدة على الأرض، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التصدي لهذه الجرائم، وإجبار سلطة الاحتلال على الانصياع لإرادة المجتمع الدولي، واحترام قرارات الأمم المتحدة بشأن منع الاستيطان لعدم جر المنطقة إلى مزيد من العنف وعدم الاستقرار.
-- (بترا)
ن ا/اص/ب ط
23/03/2024 11:28:05
MENAFN23032024000117011021ID1108012696
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