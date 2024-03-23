إسرائيل تهدد بقصف المباني في مجمع الشفاء

إسرائيل تهدد بقصف المباني في مجمع الشفاء
التاريخ
3/23/2024 4:53:38 AM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 23 آذار (بترا) - قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي يهدد الطواقم الطبية والنازحين بمجمع الشفاء في غزة بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتعذيب والإعدام.
وحمل المكتب، في بيان صحفي، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي، مطالبا دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق أهالي القطاع وبالتحرك لوقف الحرب.
-- (بترا)
ا ش/اص/ب ط
23/03/2024 11:07:36
MENAFN23032024000117011021ID1108012695
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