إسرائيل تهدد بقصف المباني في مجمع الشفاء

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 23 آذار (بترا) - قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة ان الاحتلال الإسرائيلي يهدد الطواقم الطبية والنازحين بمجمع الشفاء في غزة بقصف وتدمير المباني فوق رؤوسهم أو الخروج للتعذيب والإعدام.

وحمل المكتب، في بيان صحفي، الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي والاحتلال المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجريمة ضد مجمع الشفاء الطبي، مطالبا دول العالم بإدانة جريمة الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال بحق أهالي القطاع وبالتحرك لوقف الحرب.

-- (بترا)

ا ش/اص/ب ط

23/03/2024 11:07:36