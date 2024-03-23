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5 شهداء في غارة إسرائيلية شمال رفح

3/23/2024 4:53:38 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

غزة 23 آذار (بترا) - استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين.
وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى لاستشهاد 32070 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 74298 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.
-- (بترا)
رصد/م ح/اص/ب ط
23/03/2024 10:57:05

MENAFN23032024000117011021ID1108012694

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