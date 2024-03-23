البيت الأبيض يدين الهجوم المسلح في موسكو

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 23 آذار (بترا) - قدم البيت الأبيض، مساء الجمعة، تعازيه إثر هجوم مسلح داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.
وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم الدامي، الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها".
وأضاف "ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أن أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار".
وعلى ذات الصعيد، أعلن البيت الأبيض بعد ساعات من الهجوم أن الولايات المتحدة حذرت روسيا من هجوم إرهابي مُحتمل ضدّ "تجمّعات كبيرة" في موسكو.
وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون "في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأميركيّة معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة مسبقا".
-- (بترا)
ب خ/اص/ب ط
23/03/2024 08:19:40
MENAFN23032024000117011021ID1108012693
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.