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الجيش الأميركي يعلن ضرب ثلاثة مواقع للحوثيين في اليمن

3/23/2024 4:53:37 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

واشنطن 23 آذار (بترا) - أعلن الجيش الأميركي، ليل الجمعة، أنّه ضرب ثلاث منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض في اليمن، يستخدمها الحوثيّون في تنفّيذ هجمات تستهدف سفنا في البحر الأحمر.
وبحسب واشنطن بوست وموقع البنتاغون الالكتروني، اعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان عن تنفيذ القوّات الأميركيّة الضربات ضدّ ثلاث منشآت تخزين أسلحة يستخدمها الحوثيون.
وقالت أن القوات الأميركية المتمركزة في خليج عدن، رصدت إطلاق الحوثيّين أربعة صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر مساء الجمعة.
--(بترا)
ب خ/اص
23/03/2024 07:26:39

MENAFN23032024000117011021ID1108012692

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