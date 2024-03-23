الجيش الأميركي يعلن ضرب ثلاثة مواقع للحوثيين في اليمن

(MENAFN
- Jordan News Agency)
واشنطن 23 آذار (بترا) - أعلن الجيش الأميركي، ليل الجمعة، أنّه ضرب ثلاث منشآت تخزين أسلحة تحت الأرض في اليمن، يستخدمها الحوثيّون في تنفّيذ هجمات تستهدف سفنا في البحر الأحمر.
وبحسب واشنطن بوست وموقع البنتاغون الالكتروني، اعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان عن تنفيذ القوّات الأميركيّة الضربات ضدّ ثلاث منشآت تخزين أسلحة يستخدمها الحوثيون.
وقالت أن القوات الأميركية المتمركزة في خليج عدن، رصدت إطلاق الحوثيّين أربعة صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر مساء الجمعة.
--(بترا)
ب خ/اص
23/03/2024 07:26:39
MENAFN23032024000117011021ID1108012692
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