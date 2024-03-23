الجامعة العربية تدين الهجوم الارهابي في موسكو

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 23 آذار (بترا) - دانت الجامعة العربية الهجوم الارهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي" شمال غرب العاصمة موسكو، مساء أمس الجمعة، والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.

وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن تعازيه لذوي الضحايا ولروسيا قيادة وشعباً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن هذا الهجوم الارهابي لا يمكن تبريره تحت اي ذريعة، ويستوجب التضامن مع روسيا.

-- (بترا)

ن ا/اص/ب ط

23/03/2024 07:20:33