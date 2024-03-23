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بعد رمضان.. المهندسين ستبدأ التشدد في تطبيق نظام صندوقها التقاعدي

3/23/2024 4:51:52 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان – قرر مجلس نقابة المهندسين الأردنيين، دعوة الهيئة العامة لصندوق التقاعد لعقد اجتماعها السنوي العادي بعد غد الاثنين في مجمع النقابات المهنية.
وسيكون النصاب قانونيا بأي عدد من الحضور، بعد فشل الاجتماع الأول الذي كان منويا عقده في 18 الشهر الحالي.
وسيتم خلال الاجتماع، مناقشة التقرير السنوي عن أعمال الصندوق للعام الماضي، وإقرار سياسته العامة للسنة الحالية.
كما سيجري الاطلاع على تقرير مدققي الحسابات والتصديق على الحساب الختامي للسنوات المالية المنتهية في آخر يوم من عام 2023، بالإضافة لإقرار مشروع موازنة الصندوق للسنة المالية الحالية، وتعيين مدققي حسابات للسنة المالية 2024.
وفي هذا السياق، قال نائب نقيب المهندسين فوزي مسعد، إن مداخيل الصندوق تحسنت عما كان عليه سابقا وعدد المشتركين بات في ارتفاع ولكن ليس في الزيادة المرجوة.
وأضاف مسعد في تصريح لـ"الغد" أن النقابة تسير "حسب الخطة الموضوعة للصندوق ولكن في بداية تطبيق القانون كنا أكثر التزاما".
وأشار إلى أن أعداد الملتزمين بدفع اشتراكاتهم للصندوق تراجعت مؤخرا، مؤكدا أن مجلس الصندوق سيعمل على التشدد بتطبيق النظام و"سنباشر بعد نهاية الربع الأول من العام الجاري بالتشديد على تطبيق النظام".
وأوضح، إن مجلس النقابة لم يتشدد في البدايات من باب تسهيل الأمور، وإعطاء الشركات الهندسية الوقت الكافي لترتيب أمورها وحتى يتم فهم النظام أكثر.
وقال مسعد إن النظام مليء بالكثير من النقاط، التي قد تكون مبهمة للبعض و"نحن نقوم بدور الشرح للبعض ونجيب عن الاستفسارات وموضوع الإلزامية والتعديلات والاقتطاعات التي ستحل".
وتابع قائلا "نحن لم نطبق النظام بشكل كامل لغاية اللحظة، وتم تأجيل الشدة في التطبيق لإعطاء فترة تدارك للموضوع من قبل الشركات الهندسية بحيث ترتب أمورها الداخلية للالتزام بالدفع"، فيما تم في بعض الأحيان تأجيل دفعات وتقديم بعض التسهيلات.
وأفصح نائب نقيب المهندسين عن عدد الرواتب "المتأخر تسديدها" على النقابة، قائلا إنها 8 أشهر من السنة الماضية و شهر واحد من السنة الحالية.
وأوضح أن النقابة ترى أنه بعد التشديد بتطبيق النظام، فإنها ستلمس أثر التغيير قريبا.
وقال مسعد "بدأنا بصرف نصف راتب بشكل منتظم، وعلى الرغم من أن شهر رمضان له خصوصية والدخول تهبط به وتأثرنا قليلا، ولكن ما زلنا ضمن الخطة الموضوعة بالنسبة للتدفق النقدي على صندوق التقاعد".
وأضاف "نأمل بمرور منتصف العام، أن تستقر الأوضاع".
وبين أن الذي أخر على النقابة الحصول على المداخيل، هو التأخر بإقرار النظام الذي كان يجب أن يصدر في شهر حزيران(يونيو) الماضي، على الرغم من أن القانون كان جاهزا قبل ذلك بأربعة أشهر على الأقل.
وقال مسعد إنه في تلك الفترة، خسر صندوق التقاعد مبلغا يقارب من 30 مليون دينار جراء التأخير في تنفيذ النظام، كما أثر ذلك على الدراسة الاكتوارية الأصلية، إلا أن الأمور سيتم تداركها قريبا.
وأضاف "حاليا، ندفع 2.2 مليون دينار من أصل 4.5 ملايين، أي ما يقارب من نسبة 50 %".
واعتبر أن هنالك جملة من التحديات تكمن في عملية التطبيق، وتقبل المهندسين لموضوع الإلزامية وتحصيل المبالغ المتأخرة على المهندسين.
وأشار مسعد إلى أن الصندوق له مستحقات غير مدفوعة بقيمة تقارب 450 مليون دينار كمستحقات على المشتركين، مبينا أنه لو تم دفع 10 % "نكون قد أنقذنا صندوق التقاعد".
وشدد على أهمية زيادة عدد المشتركين وعملية الدفع وزيادة الاشتراكات وتحصيل المبالغ المستحقة لصندوق التقاعد.
ولفت إلى أن عدد المشتركين في الصندوق يبلغ أكثر من 130 ألف مهندس ومهندسة، والملتزمون في الدفع هم 19 ألفا فقط.

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