الجيش الأميركي يعلن ضرب 3 مواقع للحوثيين في اليمن



وبحسب واشنطن بوست وموقع البنتاغون الالكتروني، اعلنت القيادة العسكريّة الأميركيّة للشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان عن تنفيذ القوّات الأميركيّة الضربات ضدّ ثلاث منشآت تخزين أسلحة يستخدمها الحوثيون.



وقالت أن القوات الأميركية المتمركزة في خليج عدن، رصدت إطلاق الحوثيّين أربعة صواريخ بالستيّة مضادّة للسفن باتّجاه البحر الأحمر مساء الجمعة.-(بترا)