الجامعة العربية تدين الهجوم الارهابي في موسكو
التاريخ
3/23/2024 4:51:45 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) دانت الجامعة العربية الهجوم الارهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي" شمال غرب العاصمة موسكو، مساء أمس الجمعة، والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.
وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن تعازيه لذوي الضحايا ولروسيا قيادة وشعباً.
وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن هذا الهجوم الارهابي لا يمكن تبريره تحت اي ذريعة، ويستوجب التضامن مع روسيا.-(بترا)
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