Saturday, 23 March 2024 01:14 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الجامعة العربية تدين الهجوم الارهابي في موسكو

3/23/2024 4:51:45 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) دانت الجامعة العربية الهجوم الارهابي الذي وقع بمركز "كروكس سيتي" شمال غرب العاصمة موسكو، مساء أمس الجمعة، والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا بين قتلى وجرحى.


وأعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط عن تعازيه لذوي الضحايا ولروسيا قيادة وشعباً.


وصرح المتحدث الرسمي باسم الأمين العام جمال رشدي بأن هذا الهجوم الارهابي لا يمكن تبريره تحت اي ذريعة، ويستوجب التضامن مع روسيا.-(بترا)


MENAFN23032024000072011014ID1108012657

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث