مذكرة للخارجية الأميركية: واشنطن قلقة من أن إسرائيل ترتكب خطأ إستراتيجيا





قال مساعد وزير الخارجية بيل روسو ، الذي يشرف على الشؤون العامة العالمية في وزارة الخارجية، لمسؤولين في وزارة الخارجية الإسرائيلية في مكالمة هاتفية يوم 13 آذار/مارس إن الولايات المتحدة وإسرائيل تواجهان“مشكلة مصداقية كبيرة” نتيجة لهجوم“لا يحضى بشعبية” للجيش الإسرائيلي على غزة، وفقا لقراءة أمريكية للمحادثة.



وتقول المذكرة:“يبدو أن الإسرائيليين غافلين عن حقيقة أنهم يواجهون ضررًا كبيرًا، ربما على مدى الأجيال، لسمعتهم ليس فقط في المنطقة ولكن في أماكن أخرى من العالم”.“نحن نشعر بالقلق من أن الإسرائيليين يرتكبون خطأ استراتيجيا كبيرا في شطب سمعتهم”.



وأوصت مذكرة وزارة الخارجية بالضغط على المسؤولين الإسرائيليين بشأن هذا الأمر“على أعلى المستويات”.



وتعكس الاختلافات الصارخة بين وجهات نظر بين واشنطن وتل أبيب اتساع الفجوة بين إسرائيل وأكبر حليف لها بشأن سلوك إسرائيل في الحرب، حيث يواجه المدنيون الفلسطينيون القصف المستمر والتهجير الجماعي والجوع الشديد.



وتعمق الخلاف يوم الجمعة عندما التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تل أبيب. وحث بلينكن نتنياهو على عدم شن عملية إسرائيلية في مدينة رفح.



وقال بلينكن:“إنه يخاطر بقتل المزيد من المدنيين، ويخاطر بإحداث فوضى أكبر في توفير المساعدة الإنسانية، ويخاطر بالمزيد من عزلة إسرائيل حول العالم وتعريض أمنها ومكانتها على المدى الطويل للخطر”.



وقال نتنياهو إن إسرائيل ستنفذ عملية رفح – دون دعم أمريكي، إذا لزم الأمر.

ووفقا لمذكرة الأسبوع الماضي التي حصلت عليها 'إن بي آر” فقد أختلف نائب المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون مع التقييم الأمريكي بأن سمعة إسرائيل العالمية قد تضررت. وقال إن استطلاعات الرأي العام وجدت أن“أغلبية صامتة” من الناس في الولايات المتحدة وأوروبا تواصل دعم إسرائيل، وألقى باللوم على خوارزمية تيك توك، التي ادعى أنها تفضل المحتوى المؤيد للفلسطينيين، في تحويل الشباب ضد إسرائيل.



طلبت الحكومة الإسرائيلية من أصحاب النفوذ المساعدة في استهداف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وأوروبا لمواجهة ما وصفته بإنكار (..) التي ارتكبت في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وذكرت المذكرة أن إسرائيل تخطط لحملة مماثلة على وسائل التواصل الاجتماعي قريبا في مصر والأردن ودول الخليج العربية.



وقال مسؤولون في وزارة الخارجية الإسرائيلية إن“الجانب المشرق” في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول هو أنه“يسمح لإسرائيل الآن بمعرفة أصدقائها الحقيقيين”، وفقا لملخص المحادثة الواردة في مذكرة وزارة الخارجية.



وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا مدمرا على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي، خلف 32,070 شهيدا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة لـ74,298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية.-(وكالات)