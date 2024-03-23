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43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

3/23/2024 4:51:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بلغ سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية 43.7 دينار، بحسب ما ذكرت النقابة العامة لأصحاب محال تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، السبت.


وأوضحت نشرة صادرة عن النقابة، أن "سعر غرام الذهب عيار 21 وصل إلى 43.7 دينار لجهة البيع مقابل 41.9 دينار لجهة الشراء".


وبلغ سعر غرام الذهب لعياري 24 و18، بحسب النشرة 50.9 دينار و39.1 دينار على التوالي.


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