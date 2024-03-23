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أغذية تقوي الشعر وتحارب الصلع

3/23/2024 4:51:38 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هناك علاقة بين الغذاء المناسب وصحة الشعر. بالمقابل قد تلعب بعض الأغذية غير الصحية دورا في فقدان الشعر.
وتعتمد صحة شعرك وسرعة نموه على العديد من العوامل، منها العمر والصحة العامة والبيئة والنظام الغذائي.

ورغم أنه لا يمكنك تغيير بعض هذه العوامل، فإن لديك القدرة لتعديل نظامك الغذائي. إذ تلعب الفيتامينات والمعادن الموجودة في الطعام دورا مهما في نمو بصيلات الشعر. بالمقابل فإن النظام الغذائي الذي يفتقر إلى العناصر الغذائية اللازمة يمكن أن يؤدي إلى تساقط الشعر، وفقا لتقرير في هيلث لاين.

ونقدم هنا أغذية تدعم نمو الشعر:

1- البيض للبروتين والبيوتين
يعد البيض مصدرا جيدا للبروتين والبيوتين، وهما عنصران غذائيان أساسيان لنمو الشعر.

ويدعم تناول كمية كافية من البروتين نمو الشعر، لأن بصيلات الشعر تتكون في الغالب من البروتين. قد يسبب نقص البروتين تساقط الشعر.

أيضا يحتوي البيض على البيوتين وهو ضروري لإنتاج بروتين الشعر المسمى الكيراتين، ولهذا السبب غالبا ما يتم تسويق مكملات البيوتين لنمو الشعر. يمكن أن يساعد البيوتين في تحسين نمو الشعر لدى الأشخاص الذين يعانون من نقص البيوتين.

ومع ذلك، فإن نقص البيوتين غير شائع إذا كنت تستهلك نظاما غذائيا متوازنا.

2- التوت لمضادات الأكسدة وإنتاج الكولاجين
التوت مليء بالمركبات والفيتامينات المفيدة التي قد تدعم نمو الشعر. ويشمل ذلك فيتامين "سي C"، الذي يتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة.

يمكن أن تساعد مضادات الأكسدة في حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجزيئات الضارة التي تسمى الجذور الحرة. توجد هذه الجزيئات بشكل طبيعي في الجسم والبيئة.

يستخدم الجسم أيضا فيتامين سي لإنتاج الكولاجين، وهو بروتين يساعد على تقوية الشعر، ويمنعه من الهشاشة والتكسر .

3- اللحوم لاحتوائها على الحديد
تعد اللحوم مصدرا ممتازا للحديد، وهو عنصر ضروري لنمو الشعر. يساعد الحديد خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم لتغذية عملية التمثيل الغذائي لديك والمساعدة في النمو والإصلاح.

4- البطاطا الحلوة لاحتوائها على البيتا كاروتين
البطاطا الحلوة هي مصدر جيد للبيتا كاروتين. ويحول الجسم هذا المركب إلى فيتامين إيه المرتبط بصحة الشعر.

أظهرت الأبحاث أن فيتامين إيه يمكن أن يؤثر على إنتاج "الزهم"، مما يساعد في الحفاظ على صحة الشعر.

والزهم Sebum هو مادة شمعية أو زيتية تفرزها الغدد الدهنية في فروة الرأس.


5- الأفوكادو لما يحتويه من فيتامين إي E
يوفر الأفوكادو فيتامين إي، الذي قد يدعم نمو الشعر. فيتامين إي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على منع الإجهاد التأكسدي عن طريق تحييد الجذور الحرة.

6- المكسرات لما تحتويه من فيتامين بي B والزنك
المكسرات لذيذة، وتحتوي على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية المهمة لنمو الشعر.

كما أنها توفر مجموعة متنوعة من فيتامينات بي والزنك. وقد يسهم نقص أي من هذه العناصر الغذائية في تساقط الشعر.

7- الفلفل الحلو لاحتوائه على فيتامين سي
يوفر الفلفل الحلو فيتامين سي الغني بمضادات الأكسدة، والذي قد يدعم نمو الشعر.

أغذية تهدد بتساقط الشعر
 تناول كميات كبيرة من الأطعمة غير الصحية أو كميات غير كافية من الأطعمة المغذية يمكن أن يؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر، وفقا لتقرير في ميديكال نيوز تودي.

الأطعمة التي قد تؤدي إلى تفاقم تساقط الشعر
 تشمل الأطعمة التي لها تأثير سلبي محتمل على صحة الشعر ونموه ما يلي:

1- الكربوهيدرات البسيطة مثل السكريات والعصائر والحلويات
أشارت دراسة أجريت عام 2016 إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالكربوهيدرات البسيطة قد تسهم في تساقط الشعر.

يقترح الباحثون أن تناول الكربوهيدرات البسيطة يزيد من إنتاج الزهم، وهي مادة زيتية تفرزها الغدد المرتبطة ببصيلات الشعر. في حين أن الزهم مفيد لصحة الشعر، فإن الكميات الزائدة يمكن أن تؤدي إلى التهاب ضار بصحة الشعر.

كما أن الأطعمة السكرية تتسبب في قيام البنكرياس بزيادة إنتاج هرمون الإنسولين، مما يؤثر سلبا على الأوعية الدموية في فروة الرأس.

ويجب تجنب تناول كثير من الكربوهيدرات البسيطة، مثل الحلوى والكعك والبسكويت. وتشمل هذه الأطعمة أيضا الحبوب المكررة، مثل الأرز الأبيض أو المعكرونة أو الخبز. وتعتبر الكربوهيدرات المعقدة بديلا مغذيا أكثر يشمل الحبوب الكاملة والفاصوليا والخضروات.

2- الأسماك التي تحتوي على نسبة عالية من الزئبق
وجد تقرير نشر عام 2019 عن امرأتين تعانيان من تساقط الشعر أن لديهما مستويات عالية من الزئبق في دمائهما بسبب تناول الأسماك. وتحسن تساقط الشعر بعد أن قللوا من تناول الأسماك الغنية بالزئبق.

لا تزال إدارة الغذاء والدواء الأميركية "إف دي إيه" (FDA) توصي بتناول 2-3 حصص من الأسماك أسبوعيا؛ نظرا لقيمتها الغذائية العالية. لذلك، فإن تناول الأسماك منخفضة الزئبق، مثل التونة والسلمون وسمك القد، يمكن أن يكون مفيدا للأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر.

3- الأطعمة المقلية
ينصح بتجنب الأطعمة المقلية، لأنها يمكن أن تؤثر سلبا على صحة الشعر عبر تسببها بفرط نشاط الزهم والغدد الدهنية.

نصائح أخرى للوقاية من تساقط الشعر
1- الإقلاع عن التدخين
وجدت أبحاث أجريت عام 2020، وشملت ألف رجل سليم أن تساقط الشعر كان أكثر شيوعا لدى المدخنين مقارنة بغير المدخنين. وتشير النتائج إلى أن النيكوتين قد يسرع من تطور تساقط الشعر.

2- تجنب المنتجات الضارة بالشعر
تقترح الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية "إيه إيه دي إيه" (AADA) أن منتجات تلوين الشعر أو تنعيمه أو تجعيده يمكن أن يكون لها آثار ضارة، وقد تسبب تساقط الشعر.

3- تجنب شد الشعر
تقول الأكاديمية الأميركية لجمعية الأمراض الجلدية أيضا إن تسريحات الشعر التي تسحب الشعر للخلف بإحكام على فروة الرأس يمكن أن تسبب تساقط الشعر الدائم. شد الشعر لتخفيف التوتر هو أيضا مضر. الجزيرة

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