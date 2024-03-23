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المقاولين تصادق على الحسابات الختامية للعام 2023

3/23/2024 4:51:37 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عقدت نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين اجتماع الهيئة العامة العادي السنوي للنقابة بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان، مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، يوم الجمعة 22/3/2024 في دار النقابة بدير غبار.

في بداية اللقاء رحب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، بأعضاء الهيئة العامة، ، مبيناً أن هذا الاجتماع يأتي استنادا لأحكام المادة (21) (أ) والمادة (22 /أ،ب) من قانون مقاولي الانشاءات رقم (13) لسنة 1987 وتعديلاته وهو قانوني بمن حضر.

وقال الخضيري أن المجلس واجه تحديات كثيرة منذ استلامه إدارة النقابة، إلا أنه أخذ على عاتقه العديد من القرارات المهمة والتي كان لها أثر واضح في قطاع المقاولات.

وبين الخضيري أن مجلس النقابة يعمل عن كثب وبما إستطاع؛ ومنذ توليه مسؤوليته لحل كافة الصعاب والمستجدات التي تواجة المقاولين من خلال الزيارات الرسمية لكافة الوزارات والهيئات الرسمية.

وأشار إلى أن مجلس نقابة المقاولين يسعى دائما في أي اتجاه يؤدي إلى النفع للمقاول، لافتاً إلى أهمية قطاع المقاولات في تحريك عجلة الاقتصاد واستمرار نشاطها.

كما تحدث نقيب المقاولين عن عمل مجلس النقابة على تنظيم البيت الداخلي، وذلك من خلال عدة أمور؛ أهمها العمل على مأسسة النقابة والفروع وتطبيق الهيكل الوظيفي وإعادة تفعيل الموظفين، وضبط الأمور الإدارية، وتحديث الأنظمة المالية والتشديد على تطبيق التعليمات المالية بحذافيرها.

واستعرض خلال الاجتماع ما قام به المجلس بإتجاه واجب الوقوف لدعم صمود الأهل في غزة.

وقام أمين السر المهندس عبد الحكيم البستنجي بتلاوة ومناقشة التقرير الإداري لأعمال مجلس النقابة للعام 2023 مع الحضور.

وناقشت الهيئة العامة خلال الاجتماع العديد من القضايا والاقتراحات والمواضيع ذات العلاقة بعمل ونشاطات النقابة
ثم قام أمين الصندوق ياسين الطراونة بتلاوة ومناقشة التقرير المالي لأعمال مجلس النقابة للعام 2023 مع الحضور والإجابة عن الاستفسارات حول التقرير المالي.

وبعد ذلك، تم التصويت والمصادقة على الحسابات الختامية، حيث تم التصويت "برفع الأيدي" بالأغلبية نحو المصادقة على الحسابات السنوية الختامية للنقابة حسب البند ب من المادة (20) من قانون مقاولي الانشاءات ، وتم اختيار خمسة من أعضاء الهيئة العامة لتزويد المجلس بمن يختارونه ليكون مدققاً للحسابات للعام 2024 ، وحسب القانون والنظام الداخلي لنقابة المقاولين.

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